Paraná - O Governo do Paraná segue nos preparativos para o início do ano letivo na rede estadual de ensino, previsto para 5 de fevereiro, dando posse nesta quinta (15) e sexta-feira (16) a 224 novos professores aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 011/2023, da banca IBFC. Os novos profissionais vão fortalecer o Quadro Próprio do Magistério (QPM) no Estado.

A ação é resultado de um trabalho conjunto entre a Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), que coordenou o processo de seleção, e a Secretaria da Educação (Seed), em que os profissionais desempenharão suas atividades.

As novas posses visam melhorar a estrutura da educação no Estado, e os novos profissionais vêm somar esforços aos mais de 2,3 mil docentes nomeados que ingressaram em 2025 para atender os estudantes paranaenses desde a volta às aulas.

Roni Miranda, secretário estadual da Educação, avisa os novos empossados para prestar atenção às informações emitidas pelos seus respectivos Núcleos Regionais de Educação.

“Os novos professores já participam da distribuição de aulas no dia 23 de janeiro. Por isso, lembro os novos empossados a ficarem atentos às informações emitidas pelos seus Núcleos Regionais de Educação. E que sejam muito bem-vindos à melhor educação do Brasil”, disse.

Para Luizão Goulart, secretário de Estado da Administração e da Previdência, a posse dos 224 novos professores é parte fundamental na manutenção da força de trabalho do magistério no Paraná.