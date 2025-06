Escolas Públicas realizam Prova da Olimpíada de Matemática nesta terça-feira

Ensino Superior

Sai o resultado dos pedidos de isenção da taxa do Enem 2025

As pessoas que entraram com recurso contra a negativa aos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem conferir a resposta final do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na Página do Participante, com o login único do portal de serviços digitais do governo […]