As aulas estão voltando em Rio Bonito com quatro colégios reabrindo. Veja como a educação está se adaptando após o tornado - Fonte: NRE Laranjeira do Sul

Paraná - As escolas estaduais de Rio Bonito do Iguaçu estão retomando as aulas de forma gradual após o tornado que atingiu o município na última sexta-feira (7). Quatro unidades reabrem nesta quarta-feira (12): os colégios estaduais Pinhalzinho, José Alves dos Santos, Iraci Salete Strozack e Sebastião E. da Costa.

Mesmo com o retorno, a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) orienta que a presença dos alunos será tratada com flexibilidade, já que muitas famílias perderam suas casas e enfrentam dificuldades de deslocamento. Nenhum estudante será penalizado por ausências neste período.

Na terça-feira (11), o Colégio Estadual Joaquim Nazario Ribeiro, que atende 115 alunos, foi o primeiro a retomar as atividades. Na quinta (13), está previsto o retorno do Colégio Estadual Ireno Alves dos Santos. Já o Colégio Estadual Ludovica Safraider, o mais afetado, ainda não tem data para reabrir.

Os estudantes que dependem de transporte escolar — cuja frota foi danificada — e os alunos do CE Ludovica Safraider estão sendo atendidos com planos de estudo impressos e, quando possível, aulas remotas.

Reconstrução das escolas

O Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira (12) um investimento de R$ 10 milhões para a reconstrução completa do Colégio Estadual Ludovica Safraider. A obra, executada pela Fundepar, prevê novos blocos de salas, substituição total do telhado, reforma elétrica, climatização e construção de um novo ginásio de esportes.

Equipes do programa Mãos Amigas — formadas por pessoas privadas de liberdade — atuam junto a operários de empresas contratadas, técnicos da Fundepar e do Instituto Água e Terra (IAT) na limpeza, remoção de entulhos e recuperação das estruturas.

A presidente da Fundepar, Eliane Teruel Carmona, destacou que a reconstrução é uma prioridade. “A destruição foi grande, mas a resposta do Estado está sendo ainda maior. Estamos reconstruindo escolas modernas e seguras, que simbolizam o recomeço de toda uma comunidade”, afirmou.

O secretário da Educação, Roni Miranda, reforçou o compromisso com o acolhimento. “As escolas estão reabrindo gradualmente, e o Estado compreende as dificuldades das famílias. Nenhum estudante será prejudicado neste momento de reconstrução e adaptação”, disse.

  • Terça-feira (11): CE Joaquim Nazario Ribeiro (115 estudantes)
  • Quarta-feira (12): CE Pinhalzinho (111), CE José Alves dos Santos (105), CE Iraci Salete Strozack (607) e CE Sebastião E. da Costa (109)
  • Quinta-feira (13): CE Ireno Alves dos Santos (128)
  • Sem previsão: CE Ludovica Safraider (389)

Fonte: AEN

