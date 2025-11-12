Paraná - As escolas estaduais de Rio Bonito do Iguaçu estão retomando as aulas de forma gradual após o tornado que atingiu o município na última sexta-feira (7). Quatro unidades reabrem nesta quarta-feira (12): os colégios estaduais Pinhalzinho, José Alves dos Santos, Iraci Salete Strozack e Sebastião E. da Costa.

Mesmo com o retorno, a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) orienta que a presença dos alunos será tratada com flexibilidade, já que muitas famílias perderam suas casas e enfrentam dificuldades de deslocamento. Nenhum estudante será penalizado por ausências neste período.

Na terça-feira (11), o Colégio Estadual Joaquim Nazario Ribeiro, que atende 115 alunos, foi o primeiro a retomar as atividades. Na quinta (13), está previsto o retorno do Colégio Estadual Ireno Alves dos Santos. Já o Colégio Estadual Ludovica Safraider, o mais afetado, ainda não tem data para reabrir.

Os estudantes que dependem de transporte escolar — cuja frota foi danificada — e os alunos do CE Ludovica Safraider estão sendo atendidos com planos de estudo impressos e, quando possível, aulas remotas.

Reconstrução das escolas

O Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira (12) um investimento de R$ 10 milhões para a reconstrução completa do Colégio Estadual Ludovica Safraider. A obra, executada pela Fundepar, prevê novos blocos de salas, substituição total do telhado, reforma elétrica, climatização e construção de um novo ginásio de esportes.