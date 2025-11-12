Paraná - As escolas estaduais de Rio Bonito do Iguaçu estão retomando as aulas de forma gradual após o tornado que atingiu o município na última sexta-feira (7). Quatro unidades reabrem nesta quarta-feira (12): os colégios estaduais Pinhalzinho, José Alves dos Santos, Iraci Salete Strozack e Sebastião E. da Costa.
Mesmo com o retorno, a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) orienta que a presença dos alunos será tratada com flexibilidade, já que muitas famílias perderam suas casas e enfrentam dificuldades de deslocamento. Nenhum estudante será penalizado por ausências neste período.
Na terça-feira (11), o Colégio Estadual Joaquim Nazario Ribeiro, que atende 115 alunos, foi o primeiro a retomar as atividades. Na quinta (13), está previsto o retorno do Colégio Estadual Ireno Alves dos Santos. Já o Colégio Estadual Ludovica Safraider, o mais afetado, ainda não tem data para reabrir.
Os estudantes que dependem de transporte escolar — cuja frota foi danificada — e os alunos do CE Ludovica Safraider estão sendo atendidos com planos de estudo impressos e, quando possível, aulas remotas.
Reconstrução das escolas
O Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira (12) um investimento de R$ 10 milhões para a reconstrução completa do Colégio Estadual Ludovica Safraider. A obra, executada pela Fundepar, prevê novos blocos de salas, substituição total do telhado, reforma elétrica, climatização e construção de um novo ginásio de esportes.
Equipes do programa Mãos Amigas — formadas por pessoas privadas de liberdade — atuam junto a operários de empresas contratadas, técnicos da Fundepar e do Instituto Água e Terra (IAT) na limpeza, remoção de entulhos e recuperação das estruturas.
A presidente da Fundepar, Eliane Teruel Carmona, destacou que a reconstrução é uma prioridade. “A destruição foi grande, mas a resposta do Estado está sendo ainda maior. Estamos reconstruindo escolas modernas e seguras, que simbolizam o recomeço de toda uma comunidade”, afirmou.
O secretário da Educação, Roni Miranda, reforçou o compromisso com o acolhimento. “As escolas estão reabrindo gradualmente, e o Estado compreende as dificuldades das famílias. Nenhum estudante será prejudicado neste momento de reconstrução e adaptação”, disse.
- Terça-feira (11): CE Joaquim Nazario Ribeiro (115 estudantes)
- Quarta-feira (12): CE Pinhalzinho (111), CE José Alves dos Santos (105), CE Iraci Salete Strozack (607) e CE Sebastião E. da Costa (109)
- Quinta-feira (13): CE Ireno Alves dos Santos (128)
- Sem previsão: CE Ludovica Safraider (389)
Fonte: AEN