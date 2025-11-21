Brasil - O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 termina às 12h desta sexta-feira (21). O pedido deve ser feito exclusivamente na Página do Participante, acessada por meio da plataforma Gov.br, utilizando o CAPF e senha cadastrados.

O participante deverá inserir um documento legível, em português, que comprove a situação que motiva a solicitação, com a data correspondente ao dia da prova que não foi realizada.

Situações que permitem a reaplicação

O direito à reaplicação é garantido para participantes que enfrentaram problemas logísticos durante a aplicação das provas ou que estavam acometidos por doenças infectocontagiosas, seja no primeiro ou no segundo dia de provas. Também têm direito aqueles afetados por desastres naturais, como os moradores de Rio Bonito do Iguaçu (PR), que sofreram com o tornado de 7 de novembro de 2025.

A reaplicação ocorrerá apenas para o dia da prova que o participante não conseguiu realizar.