Brasil - O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 termina às 12h desta sexta-feira (21). O pedido deve ser feito exclusivamente na Página do Participante, acessada por meio da plataforma Gov.br, utilizando o CAPF e senha cadastrados.
O participante deverá inserir um documento legível, em português, que comprove a situação que motiva a solicitação, com a data correspondente ao dia da prova que não foi realizada.
Situações que permitem a reaplicação
O direito à reaplicação é garantido para participantes que enfrentaram problemas logísticos durante a aplicação das provas ou que estavam acometidos por doenças infectocontagiosas, seja no primeiro ou no segundo dia de provas. Também têm direito aqueles afetados por desastres naturais, como os moradores de Rio Bonito do Iguaçu (PR), que sofreram com o tornado de 7 de novembro de 2025.
A reaplicação ocorrerá apenas para o dia da prova que o participante não conseguiu realizar.
Doenças que garantem reaplicação
Os candidatos que estiverem infectados por tuberculose, coqueluche, difteria, meningite, sarampo, varíola, covid-19, entre outras doenças previstas no edital, têm direito à reaplicação.
Problemas logísticos
A reaplicação também pode ser solicitada por quem enfrentou problemas logísticos, como desastres naturais que afetaram a infraestrutura do local de prova, falta de energia elétrica que comprometeu a visibilidade ou outros erros durante a aplicação.
Análise do pedido
Cada solicitação será analisada individualmente pela equipe do Inep. A aprovação do documento comprobatório é necessária para garantir a participação na reaplicação, que ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro. O participante fará a prova apenas no dia em que foi impedido de realizar a prova na data original.
