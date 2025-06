Enem 2025: prazo para inscrição é prorrogado para o dia 13 de junho

Brasil - Os interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terão mais tempo para fazer a inscrição. O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ampliou o período até 13 de junho. O prazo também se aplica aos pedidos de atendimento especializado e de tratamento por nome social. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Desde o início do ano, os alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública estadual contam com um importante reforço na preparação para o Enem e outros vestibulares. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) lançou o Recurso Educacional Digital Enem Paraná, uma plataforma que reúne videoaulas, simulados e ferramentas personalizáveis de estudo, contemplando diferentes estilos de aprendizagem. O acesso pode ser feito online ou offline, tanto pelo computador quanto pelo celular.

As provas do Enem 2025 estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro em todo o País. A exceção fica por conta dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde os exames serão aplicados em 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

O Enem representa mais uma excelente oportunidade para os estudantes paranaenses acessarem o Ensino Superior, somando-se ao programa Aprova Paraná Universidades, como destaca o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda. “Ano após ano, nossos alunos vêm se destacando e garantindo vagas nas melhores universidades do País”, afirma.

NOVIDADES

Entre as novidades deste ano, destaca-se o preenchimento automático das inscrições para estudantes da rede pública que estão concluindo o Ensino Médio.