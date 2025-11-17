Brasil - Os participantes que perderam a aplicação de um ou dos dois dias de prova do Enem, por motivos como problemas logísticos, desastres naturais ou doenças infectocontagiosas, poderão solicitar a reaplicação do exame a partir desta segunda-feira (17) até as 12h da próxima sexta-feira (21), no horário de Brasília.
“Todos os que se sentirem prejudicados, seja por falta de energia ou por fatores externos às escolas, terão direito à reaplicação nos dias 16 e 17 de dezembro”, informou o Inep, que reforça que haverá apenas uma reaplicação do Enem.
Como solicitar
A solicitação deve ser feita pela Página do Participante, no site do Inep, utilizando o login Gov.br.
O candidato deverá anexar um documento legível, em língua portuguesa, que comprove a situação que motivou o pedido, contendo data correspondente ao dia em que a prova não pôde ser realizada no Enem 2025.
Situações contempladas
Participantes de municípios atingidos por desastres naturais terão direito garantido à reaplicação.
O ministro da Educação, Camilo Santana, citou o caso dos candidatos de Rio Bonito do Iguaçu (PR), onde o Enem foi suspenso após a passagem de um tornado em 7 de novembro. Segundo a Defesa Civil estadual, cerca de 90% da cidade foi destruída.
O edital do Enem estabelece que candidatos prejudicados por problemas logísticos ou acometidos por doenças infectocontagiosas em qualquer um dos dias de aplicação podem solicitar a reaplicação.
Doenças infectocontagiosas
Conforme o edital do Enem 2025, poderão solicitar reaplicação os participantes infectados por:
tuberculose; coqueluche; difteria; doença invasiva por Haemophilus influenzae; doença meningocócica e outras meningites; varíola; varíola dos macacos (monkeypox); influenza A e B; poliomielite por poliovírus selvagem; sarampo; rubéola; varicela (catapora); covid-19.
Problemas logísticos
São considerados problemas logísticos que autorizam a reaplicação:
– Desastres naturais que prejudiquem a infraestrutura do local de prova;
– Falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;
– Erros de execução ou de procedimentos durante a aplicação.
Análise dos pedidos
Cada solicitação será analisada individualmente pela equipe do Inep. A participação na reaplicação só será garantida após a aprovação do documento comprobatório.
Para os pedidos deferidos, as provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro.
O candidato realizará apenas a prova referente ao dia em que sua participação foi inviabilizada.
Fonte: Agência Brasil