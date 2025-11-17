Brasil - Os participantes que perderam a aplicação de um ou dos dois dias de prova do Enem, por motivos como problemas logísticos, desastres naturais ou doenças infectocontagiosas, poderão solicitar a reaplicação do exame a partir desta segunda-feira (17) até as 12h da próxima sexta-feira (21), no horário de Brasília.

“Todos os que se sentirem prejudicados, seja por falta de energia ou por fatores externos às escolas, terão direito à reaplicação nos dias 16 e 17 de dezembro”, informou o Inep, que reforça que haverá apenas uma reaplicação do Enem.

Como solicitar

A solicitação deve ser feita pela Página do Participante, no site do Inep, utilizando o login Gov.br.



O candidato deverá anexar um documento legível, em língua portuguesa, que comprove a situação que motivou o pedido, contendo data correspondente ao dia em que a prova não pôde ser realizada no Enem 2025.

Situações contempladas

Participantes de municípios atingidos por desastres naturais terão direito garantido à reaplicação.



O ministro da Educação, Camilo Santana, citou o caso dos candidatos de Rio Bonito do Iguaçu (PR), onde o Enem foi suspenso após a passagem de um tornado em 7 de novembro. Segundo a Defesa Civil estadual, cerca de 90% da cidade foi destruída.