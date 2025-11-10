Brasil - O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 registrou 27% de abstenção, número semelhante ao do ano anterior (26,6%) e inferior aos índices de 2023 (28,1%) e 2022 (28,3%). “A abstenção manteve a média, mas o número de participantes aumentou”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana, no domingo (9).

Mais de 4,8 milhões de candidatos estavam habilitados a realizar as provas. Durante o exame, 3.240 participantes foram eliminados por irregularidades, como desrespeitar orientações dos fiscais, portar materiais impróprios, usar aparelhos eletrônicos ou deixar o local de prova antes do tempo estipulado.

O gabarito oficial do primeiro dia será divulgado na quinta-feira (13). Santana também destacou que o Enem foi aplicado em 1.805 municípios e contou com o apoio de mais de 300 mil pessoas.

As provas deste domingo abordaram questões de múltipla escolha nas áreas de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), história, geografia, filosofia, sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação. Foram 90 questões, além da redação.

O tema da redação, que discutiu as perspectivas sobre o envelhecimento na sociedade brasileira, foi elogiado pelo ministro. “É um tema atual que nos leva a refletir sobre o aumento da população idosa no país”, comentou.