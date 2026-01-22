No último Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), o curso de Medicina do Centro Universitário FAG conquistou o conceito 5, colocando-se como 3º melhor entre as instituições privadas do Brasil. Além disso, na avaliação in loco realizada pelo Ministério da Educação, o curso conquistou novamente a nota máxima.
Já em 2026, um novo resultado reitera a qualidade da formação. A nota obtida no primeiro Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), divulgada nesta segunda-feira (19), pelo Ministério da Educação, qualifica o curso de Medicina FAG entre as melhores instituições do país. O curso é o melhor entre os Centros Universitários do Paraná e o 10º entre os do Brasil.
O desempenho na prova estabelece o Índice de Proficiência, aplicável tanto aos alunos, quanto às Instituições de Ensino Superior. No Centro Universitário FAG, a proficiência alcançada foi de 77,6%, que resulta no conceito 4 (em escala de 1 a 5).
O exame foi conduzido pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que analisou o desempenho de quase 90 mil acadêmicos formandos no Brasil. O resultado qualifica os alunos para programas de residência médica, avaliando também a qualidade dos cursos pelas notas obtidas por seus graduandos.
Doutor Rui Almeida, coordenador do curso, comemora. “Estamos muito felizes com o resultado. Toda nossa equipe e corpo docente celebram o crescimento e preparo de nossos alunos. Ficamos muito contentes em saber que sairão daqui capacitados para cuidar de vidas”, comemora.
Afonso Cavalheiro Neto, pró-reitor acadêmico, agradece o empenho dos formandos e do corpo docente. “Esse é um resultado da dedicação de nossos estudantes ao longo de anos. Além disso, a nota reflete a preparação e cuidado de nossos professores com a formação de excelência dos novos médicos. Estamos entre os Centros Universitários privados de maior desempenho do país e temos um plano claro para elevar ainda mais o percentual de proficiência dos nossos alunos”.
O que é o Enamed?
O Enamed foi criado em 2025 para integrar as matrizes de referência, os métodos de avaliação do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) voltados aos cursos de Medicina e a prova objetiva de acesso direto do Enare (Exame Nacional de Residência).
No novo modelo, o Centro FAG alcançou resultados expressivos também para seus acadêmicos. A nota obtida no Enamed pode ser utilizada para concorrer a programas de residência vinculados. Para isso, é necessário garantir o nível de proficiência, alcançado por 77,6% dos alunos na FAG.
Estrutura e qualidade docente
Além do campus repleto de laboratórios e tecnologia de ponta, o curso de Medicina dispõe de um Hospital de Ensino próprio, professores de excelência e projeto alinhado às demandas sociais e do mercado e às diretrizes curriculares nacionais do Ministério da Educação.
Jaqueline Gurgacz Ferreira, pró-reitora administrativa, celebra a nota como resultado do trabalho construído na Instituição. “Estamos sempre atentos com a formação de nossos acadêmicos, com a capacitação deles para esse mundo dinâmico e complexo. Esse resultado nos gratifica, mostrando que estamos no caminho certo e entre os melhores do país”.