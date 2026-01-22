No último Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), o curso de Medicina do Centro Universitário FAG conquistou o conceito 5, colocando-se como 3º melhor entre as instituições privadas do Brasil. Além disso, na avaliação in loco realizada pelo Ministério da Educação, o curso conquistou novamente a nota máxima.

Já em 2026, um novo resultado reitera a qualidade da formação. A nota obtida no primeiro Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), divulgada nesta segunda-feira (19), pelo Ministério da Educação, qualifica o curso de Medicina FAG entre as melhores instituições do país. O curso é o melhor entre os Centros Universitários do Paraná e o 10º entre os do Brasil.

O desempenho na prova estabelece o Índice de Proficiência, aplicável tanto aos alunos, quanto às Instituições de Ensino Superior. No Centro Universitário FAG, a proficiência alcançada foi de 77,6%, que resulta no conceito 4 (em escala de 1 a 5).

O exame foi conduzido pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que analisou o desempenho de quase 90 mil acadêmicos formandos no Brasil. O resultado qualifica os alunos para programas de residência médica, avaliando também a qualidade dos cursos pelas notas obtidas por seus graduandos.

Doutor Rui Almeida, coordenador do curso, comemora. “Estamos muito felizes com o resultado. Toda nossa equipe e corpo docente celebram o crescimento e preparo de nossos alunos. Ficamos muito contentes em saber que sairão daqui capacitados para cuidar de vidas”, comemora.