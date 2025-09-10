Em nota, Semed esclarece denúncia de assédio sexual em Cmei de Cascavel

Cascavel - Na data de ontem (9), a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel (Semed) usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso de um professor de um Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil), no Jardim Itália, que foi demitido em 2023, após denúncia de assédio sexual registrada em 2022.

Conforme a nota, o servidor foi afastado e, posteriormente, desligado do cargo após conclusão de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Veja abaixo a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, diante de informações recentemente veiculadas acerca de uma denúncia envolvendo um professor de um Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil), do bairro Jardim Itália, esclarece os desdobramentos do caso, ocorrido em 2022:

Em julho de 2022, a mãe de uma criança relatou à direção do Cmei uma suspeita de assédio sexual que teria ocorrido no ano anterior (2021). Na ocasião, a direção acolheu a família, registrou a denúncia e encaminhou imediatamente a documentação à Secretaria de Educação.