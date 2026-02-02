Educação prepara escolas e Cmeis para receber mais de 33 mil alunos para o ano letivo de 2026

EDUCAÇÃO

Estudantes da rede pública têm até segunda para se inscrever no Aprova Paraná

Cascavel - A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) reforça que estudantes da rede pública que concluíram o Ensino Médio em 2025 e desejam ingressar no Ensino Superior em 2026 têm até esta segunda-feira (02) para se inscrever no programa Aprova Paraná Universidades. A inscrição deve ser feita no sistema Aprova, disponível na […]