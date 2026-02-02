Educação prepara escolas e Cmeis para receber mais de 33 mil alunos para o ano letivo de 2026

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Educação, intensifica os preparativos para a volta às aulas na rede municipal de ensino. Na próxima quinta-feira (5), mais de 33 mil alunos iniciam o ano letivo de 2026, em 124 instituições de ensino, sendo 65 escolas e 59 Cmeis.
Um dos trabalhos fundamentais nesse processo é o das zeladoras e merendeiras, profissionais responsáveis por garantir que os espaços escolares estejam limpos, organizados e acolhedores para receber alunos e equipes pedagógicas. As profissionais retornaram às unidades hoje (2), iniciando um trabalho detalhado de limpeza, organização e preparação das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil.
As salas estão passando por uma limpeza minuciosa, bem como as áreas externas das unidades, que recebem serviços de roçada. Os trabalhos estão a todo vapor para que na quinta-feira esteja tudo alinhado para receber as crianças.
A secretária municipal de Educação em transição, Gislaine Buraki, destaca que o trabalho dessas profissionais é essencial para o bom funcionamento da rede. “A volta às aulas envolve muito mais do que o retorno dos alunos às salas. Existe um trabalho silencioso, cuidadoso e extremamente importante que acontece antes disso, realizado pelas nossas zeladoras e merendeiras. São profissionais que garantem escolas limpas, organizadas e acolhedoras, preparando cada espaço para receber mais de 33 mil alunos em nossas 124 instituições de ensino. A Secretaria Municipal de Educação, com o apoio da Prefeitura de Cascavel, tem trabalhado para fortalecer essas equipes, ampliar contratos e valorizar quem cuida diariamente dos nossos espaços escolares. Esse cuidado reflete diretamente na qualidade da educação que oferecemos às nossas crianças e estudantes”.
