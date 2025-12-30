Cascavel e Paraná - Seguindo a tendência de terceirização de serviços, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Cascavel lançou no Diário Oficial do Município um edital para a contratação de uma empresa responsável pelo fornecimento de profissionais de limpeza para as escolas municipais. O pregão eletrônico ocorrerá no dia 6 de janeiro, cerca de um mês antes do início do ano letivo. Esta é a segunda tentativa de realizar o processo, já que a primeira contratação, feita no dia 30 de outubro, acabou sendo suspensa.
De acordo com a secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, a licitação abrangerá tanto os funcionários quanto os materiais de limpeza, garantindo a continuidade do serviço. A primeira tentativa enfrentou questionamentos e, devido ao prazo apertado, será necessário firmar um contrato emergencial. A empresa que apresentar o menor preço será declarada vencedora. “A licitação definitiva já tem data marcada para o mês de fevereiro. Assim que for finalizada, suspenderemos a emergencial e passaremos para a definitiva”, ressaltou.
Baldini informou que serão contratadas cerca de 200 pessoas, renovando um trabalho que já é terceirizado. O valor total da licitação original é de R$ 39.625.384,80, com vigência prevista de cinco anos. O processo faz parte de uma terceirização gradativa dos serviços nas unidades escolares, uma vez que empresas terceirizadas já atuam em serviços de apoio, especialmente nas cozinhas das escolas municipais.
Merendeiras
Outro serviço que já funciona de forma terceirizada e que teve licitação realizada neste mês é o das merendeiras dos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil). A Semed realizou a contratação no dia 16 de dezembro. Ao todo, 29 empresas participaram do pregão eletrônico, sendo que a vencedora apresentou o valor de R$ 843.872,84 para a contratação de 184 cozinheiras para o próximo ano letivo. A empresa vencedora foi a Planservice Terceirização de Serviços, da cidade de Curitiba.
A secretária explicou que atualmente há falta de merendeiras nos Cmeis, o que acaba sobrecarregando as poucas servidoras que ainda permanecem na cozinha. Segundo ela, este modelo de terceirização já funciona nas escolas municipais e, como apresentou bons resultados, será ampliado também para os Cmeis. “A ideia com a contratação é aliviar as servidoras da cozinha, completar o quadro funcional e melhorar as condições de trabalho. A expectativa é que o processo esteja concluído para o início do ano letivo”, afirmou.
Primeiro, as merendeiras serão destinadas às instituições com maior déficit, com ampliação gradual ao longo do ano. Atualmente, a Semed conta com 182 cozinheiras terceirizadas nas escolas municipais da cidade, que passaram a substituir as servidoras efetivas à medida que estas se aposentaram do cargo.