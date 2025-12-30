Cascavel e Paraná - Seguindo a tendência de terceirização de serviços, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Cascavel lançou no Diário Oficial do Município um edital para a contratação de uma empresa responsável pelo fornecimento de profissionais de limpeza para as escolas municipais. O pregão eletrônico ocorrerá no dia 6 de janeiro, cerca de um mês antes do início do ano letivo. Esta é a segunda tentativa de realizar o processo, já que a primeira contratação, feita no dia 30 de outubro, acabou sendo suspensa.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, a licitação abrangerá tanto os funcionários quanto os materiais de limpeza, garantindo a continuidade do serviço. A primeira tentativa enfrentou questionamentos e, devido ao prazo apertado, será necessário firmar um contrato emergencial. A empresa que apresentar o menor preço será declarada vencedora. “A licitação definitiva já tem data marcada para o mês de fevereiro. Assim que for finalizada, suspenderemos a emergencial e passaremos para a definitiva”, ressaltou.

Baldini informou que serão contratadas cerca de 200 pessoas, renovando um trabalho que já é terceirizado. O valor total da licitação original é de R$ 39.625.384,80, com vigência prevista de cinco anos. O processo faz parte de uma terceirização gradativa dos serviços nas unidades escolares, uma vez que empresas terceirizadas já atuam em serviços de apoio, especialmente nas cozinhas das escolas municipais.