Cascavel e Paraná - No dia 5 de fevereiro inicia o novo ano letivo na rede municipal de Cascavel e mais de 33 mil alunos voltam ou iniciam suas atividades nas 124 instituições, sendo 65 escolas e 59 Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil). A Semed (Secretaria Municipal de Educação) reforça as famílias a importância de regularizar a matrícula dos alunos para o ano letivo e manter o compromisso com a frequência escolar desde o início das aulas. Pais ou responsáveis que ainda não formalizaram a matrícula devem procurar diretamente a escola a partir da próxima terça-feira, dia 3 de fevereiro.

A secretária municipal de Educação em transição, Gislaine Buraki, destacou que a matrícula é o primeiro passo para assegurar o direito à educação, mas que a presença constante dos alunos em sala de aula é fundamental para o processo de aprendizagem. “Orientamos que os pais e responsáveis que ainda não concluíram a matrícula procurem as unidades escolares para regularizar a situação, pois é essencial que as crianças estejam regularmente matriculadas e, principalmente, que tenham frequência garantida, pois a escola é um espaço de desenvolvimento, aprendizado e proteção”, pontuou Gislaine Buraki.

Frequência

Além da matrícula, a Semed chama a atenção para a frequência escolar, que é um dever das famílias e, a partir do momento em que a criança possui matrícula ativa, a infrequência pode comprometer o aprendizado e o vínculo do aluno com a escola, além de demandar encaminhamentos legais e administrativos. De acordo com as normas educacionais, a infrequência escolar é caracterizada quando o aluno registra três faltas consecutivas ou cinco faltas alternadas no mês.