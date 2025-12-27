Cascavel e Paraná - Após nove anos à frente da Semed (Secretaria Municipal de Educação de Cascavel), a professora Marcia Baldini vai deixar o serviço público municipal e passar o comando da pasta para a colega Gislaine Buraki, também servidora de carreira. A reportagem do O Paraná fez uma entrevista exclusiva com Baldini, que falou sobre a sua carreira, desafios e planos para o futuro, já que, como servidora de carreira desde 1994, o pedido de exoneração culmina com o início de sua aposentadoria e de uma nova fase profissional. Baldini foi a secretária municipal que mais tempo permaneceu em uma cadeira pública.

Nesta semana, ela entregou nas mãos do prefeito Renato Silva a sua carta de pedido de exoneração, na qual relata que a sua decisão “foi amadurecida ao longo de reflexões pessoais e profissionais e representa o encerramento de um ciclo de intensa dedicação à educação do município”. Para ela, assumir a secretaria foi um dos maiores desafios de sua trajetória profissional, visto que a educação é, por natureza, um campo complexo e dinâmico que exige constante atualização, sensibilidade social e capacidade de liderança.

A rede municipal conta atualmente com mais de 34 mil alunos nas escolas e nos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) e aproximadamente 5 mil professores e funcionários. O orçamento anual está chegando à casa do meio bilhão de reais, o que, para Baldini, representa uma grande responsabilidade. “Quando assumi, a rede tinha 28 mil alunos e um orçamento de R$ 200 milhões; ao longo destes anos tivemos um grande avanço em todos os sentidos”, avaliou. Ela deixa o cargo no dia 28 de fevereiro do ano que vem, prazo em que se efetiva a sua aposentadoria.

Nos nove anos à frente da Semed, a professora disse que seus principais desafios foram enfrentar uma pandemia, readaptar a forma de trabalhar com professores e alunos em casa e lidar com a CPI do abuso sexual, que investigou crimes ocorridos por servidores contra crianças dentro de Cmeis e escolas. Para a secretária, foi uma situação pela qual “não tive culpa”, mas acabou também sendo responsabilizada. Sobre isso, Baldini lembrou que, ainda em junho de 2020, denunciou o caso à Corregedoria Municipal, setor responsável dentro do Município, mas que, mesmo assim, o caso só foi resolvido quatro anos depois.

Pandemia

Já sobre a pandemia, Baldini lembrou que foram muitas horas de planejamento para entender a melhor forma de trabalhar com as crianças em casa, tendo que suspender contratos que atingiram, na época, mais de 600 pessoas que dependiam do trabalho e ainda pensar na segurança nutricional dos alunos, montando kits de merendas e material pedagógico entregues nas casas dos estudantes. “Enquanto as outras secretarias estavam paradas, nós estávamos na linha de frente, enfrentando os desafios, com servidores nossos sendo mordidos por cachorros nas casas”, relembrou.

Prova Cascavel

Outro desafio foi a própria mudança na visão da educação como um todo, o avanço cada vez maior das novas tecnologias, a busca pela qualidade de ensino, a mudança na dinâmica das avaliações externas e a implantação da Prova Cascavel, que representou um grande avanço na rede municipal, como um verdadeiro diagnóstico de como está sendo conduzida a educação pública, que deve sempre estar em constante aprimoramento. “Tivemos muitos avanços nestes anos em todos os setores”, disse.

Vagas nos Cmeis

Um avanço significativo foi a ampliação de vagas nos Cmeis. “A cidade continua crescendo e, com isso, a demanda continua aumentando, mas criamos muitas vagas também na educação infantil. No tempo integral, saímos de 1,5 mil alunos para mais de 6 mil”, falou. Atualmente, todos os Cmeis trabalham em tempo integral, assim como 36 escolas. “Implantei o modelo de escola 100% integral: o aluno que começa com quatro anos sai só no final do quinto ano”, reforçou. Outro avanço foi a criação do núcleo de apoio aos profissionais da educação, que atua em questões como depressão, saúde mental e grupos terapêuticos, nos quais mais de mil profissionais já foram atendidos.

Carreira

Mesmo com a tão sonhada aposentadoria em mãos, a professora disse que não vai parar, assim como a educação não para. Cursando uma nova graduação em “Ciência da Felicidade”, em Maringá, e uma pós-graduação em Neurociência e Saúde Mental pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Baldini afirmou que, ao concluir os cursos, pretende, depois de um “período sabático”, continuar trabalhando, mas sem o compromisso de bater ponto, ministrando aulas e palestras de formação.