Educação Integral: Cascavel vai participar da Mostra Nacional de Experiências Inspiradoras

Cascavel - Com cerca de 11 mil alunos com turmas em tempo integral, com aulas que vão de pintura às artes marciais, Cascavel foi selecionada pelo Ministério da Educação para participar da Mostra Nacional de Experiências Inspiradoras de Gestão e de Projetos Pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral, que será realizada nos dias 1º e 2 de outubro deste ano, na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), em Belo Horizonte.

Organizado pelo MEC (Ministério da educação) o evento tem como objetivo divulgar e compartilhar práticas pedagógicas e de gestão bem-sucedidas no ensino em tempo integral, fortalecendo uma rede nacional de colaboração entre as escolas e as secretarias municipais de educação. Ao todo, 127 experiências de diferentes regiões do país serão apresentadas, ampliando o alcance de projetos que inspiram políticas públicas em todo o Brasil.

Cascavel levará à Mostra sua Educação em Tempo Integral que é referência nacional pela amplitude e diversidade de atividades oferecidas. O Município atende o tempo integral em 65 escolas municipais, sendo 32 delas com turmas em tempo integral, além de 59 Cmeis. As escolas contam com laboratórios e oficinas que ampliam as oportunidades de aprendizagem, desenvolvendo diferentes áreas do conhecimento.