Educação discute encaminhamentos para 2º semestre das escolas municipais em Toledo

Toledo - O Auditório Acary Oliveira recebeu, na manhã desta terça-feira (26), uma reunião da Secretaria da Educação (Smed) com os diretores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais de Toledo. O encontro teve o objetivo de alinhar questões para o segundo semestre e também apresentar o projeto de articulação pedagógica para fortalecimento da aprendizagem e melhoria dos resultados educacionais.
A reunião foi realizada somente no período da manhã e priorizou a explicação do projeto.
“Nós organizamos reuniões mensais com todos os nossos diretores e coordenadores, então estamos constantemente alinhando temas e situações da educação municipal. Hoje, o foco foi o projeto de articulação pedagógica, que visa auxiliar as escolas no acompanhamento e monitoramento das aprendizagens das nossas crianças”, pontuou a diretora do Departamento de Ensino, Edna Heloisa Schaeffer Amaral.
No total participaram da reunião cerca de 120 servidores.
“Olharmos para essas atividades diagnósticas, significa olharmos para essas avaliações, e pensarmos em como esses resultados podem se transformar em estratégias e de que modo as escolas podem estar acompanhando e monitorando essas estratégias, para que de fato a gente possa ter ali resultados melhores em termos do desenvolvimento das nossas crianças nas avaliações e da educação municipal”, concluiu Edna.
Fonte: Prefeitura de Toledo