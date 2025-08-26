Educação discute encaminhamentos para 2º semestre das escolas municipais em Toledo

Toledo - O Auditório Acary Oliveira recebeu, na manhã desta terça-feira (26), uma reunião da Secretaria da Educação (Smed) com os diretores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais de Toledo. O encontro teve o objetivo de alinhar questões para o segundo semestre e também apresentar o projeto de articulação pedagógica para fortalecimento da aprendizagem e melhoria dos resultados educacionais.

A reunião foi realizada somente no período da manhã e priorizou a explicação do projeto.