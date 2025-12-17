Cascavel e Paraná - A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel está avançando no planejamento e distribuição dos kits de uniformes escolares para o ano letivo de 2026. Com investimentos significativos e ajustes no processo de contratação, a pasta visa garantir mais agilidade e segurança jurídica, com entrega dos kits logo no início das aulas. Alguns itens já começaram a chegar à cidade.

Em 2025, o investimento foi de R$ 5.853.540,37, e para 2026 está previsto R$ 6.500.000,00, atendendo mais de 30 mil alunos de escolas e Cmeis, com previsão de aumento até o fim do processo de matrículas.

A principal mudança para 2026 é no processo de contratação, com a Secretaria optando por aditar o contrato da empresa responsável pelos uniformes, seguindo as diretrizes da nova Lei de Licitações. Essa medida evita atrasos causados pela abertura de um novo processo licitatório, especialmente no início do ano letivo.

A secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, explicou que a decisão visa garantir a entrega pontual e sem contratempos. “Optamos por aditar o contrato para assegurar agilidade e previsibilidade, garantindo que os alunos recebam seus uniformes no início do ano letivo, com organização e segurança jurídica para o município e tranquilidade para as famílias.”