Educação aplica a Prova Cascavel para alunos do Ensino Fundamental

Cascavel - A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Cascavel realiza nesta semana a aplicação da 3ª etapa da Prova Cascavel, voltada exclusivamente às turmas de 5º ano, com foco em Língua Portuguesa e Matemática. Na sequência, entre os dias 8 e 12 de setembro, a avaliação será aplicada às turmas de 1º ao 4º ano em todas as escolas da rede municipal de ensino.
Para viabilizar a aplicação, a secretaria estruturou o Núcleo de Avaliação e Monitoramento da Aprendizagem e desenvolveu um sistema próprio de análise dos resultados, que utiliza uma plataforma para calcular e apresentar os dados em tempo real. O sistema foi criado pelos próprios servidores municipais, reduzindo custos da iniciativa, que se resumem à impressão dos cadernos de avaliação. Além disso, a equipe do núcleo é responsável pela elaboração, diagramação e distribuição das provas, garantindo qualidade e adequação às necessidades do município.
A secretária de Educação, Márcia Baldini, destaca que a Prova Cascavel é mais que um exame.
“É um instrumento criado em Cascavel, pensado por nossos profissionais e adaptado à realidade da rede municipal. Ele nos permite acompanhar a aprendizagem de cada criança de forma mais próxima e imediata, garantindo que nenhuma fique para trás. É um trabalho que reafirma o compromisso da gestão com uma educação pública de qualidade e equitativa”, disse.
Análise imediata
A Prova Cascavel é um instrumento pedagógico que busca monitorar a aprendizagem em diferentes níveis: individual do aluno, turma, série, escola e rede municipal, além de subsidiar políticas públicas e propor encaminhamentos pedagógicos para aprimorar os processos de ensino e aprendizagem.
Diferente de avaliações externas, que demoram a apresentar os resultados, a Semed foi desenvolvida para permitir análises imediatas. Essa dinâmica garante que a Semed, as equipes gestoras das escolas e os professores tenham acesso rápido aos indicadores de desempenho em diferentes níveis de análise. Assim, é possível realizar diagnósticos mais precisos, planejar intervenções pedagógicas ainda no mesmo período letivo e fortalecer a gestão baseada em evidências, reduzindo o tempo entre a identificação das lacunas e a implementação de estratégias de recomposição da aprendizagem.