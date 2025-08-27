Educação aplica a Prova Cascavel para alunos do Ensino Fundamental

Cascavel - A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Cascavel realiza nesta semana a aplicação da 3ª etapa da Prova Cascavel, voltada exclusivamente às turmas de 5º ano, com foco em Língua Portuguesa e Matemática. Na sequência, entre os dias 8 e 12 de setembro, a avaliação será aplicada às turmas de 1º ao 4º ano em todas as escolas da rede municipal de ensino.

Para viabilizar a aplicação, a secretaria estruturou o Núcleo de Avaliação e Monitoramento da Aprendizagem e desenvolveu um sistema próprio de análise dos resultados, que utiliza uma plataforma para calcular e apresentar os dados em tempo real. O sistema foi criado pelos próprios servidores municipais, reduzindo custos da iniciativa, que se resumem à impressão dos cadernos de avaliação. Além disso, a equipe do núcleo é responsável pela elaboração, diagramação e distribuição das provas, garantindo qualidade e adequação às necessidades do município.

A secretária de Educação, Márcia Baldini, destaca que a Prova Cascavel é mais que um exame.