Paraná - A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) passa a ofertar, a partir deste ano, o curso de formação continuada Pedagogo Formador (PedFor), destinado a pedagogos que atuam nas escolas da rede pública estadual. A iniciativa deve atender cerca de 4,7 mil profissionais em exercício. As inscrições para a primeira turma começam nesta sexta-feira (6) e devem ser realizadas por meio de link enviado ao e-mail institucional @escola. Posteriormente, o acesso também estará disponível na página oficial do programa.

Desenvolvido pelo Departamento de Acompanhamento Pedagógico (DAP), por meio da Coordenação de Formação Docente e Equipes Gestoras (CFDEG), o curso será realizado em encontros semanais, no formato on-line e síncrono, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem Google Classroom. Cada encontro terá duração de 1h40 e será conduzido no formato de mentoria, estimulando a troca de experiências, saberes e práticas entre os participantes.

A formação tem como foco capacitar os pedagogos para identificar desafios específicos do contexto escolar, planejar e implementar intervenções que contribuam para a melhoria da frequência e da aprendizagem dos estudantes, além da redução da reprovação. Os encontros alternarão momentos de estudo dirigido e aprofundamento teórico-prático, garantindo a aplicação imediata dos conteúdos no cotidiano escolar.

O curso também busca fortalecer a identidade do trabalho pedagógico, preparando os profissionais para o exercício da liderança, da gestão do processo de ensino e aprendizagem, da organização do trabalho pedagógico e da formação continuada dos docentes nas escolas. Para o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o PedFor complementa outras ações formativas da pasta. “O objetivo é aprimorar a capacidade técnica dos profissionais e, consequentemente, elevar a qualidade da educação no Paraná”, destacou.