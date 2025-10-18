Curso de medicina comemora 29 anos de história e compromisso com saúde pública

Cascavel e Paraná - Cascavel – O Curso de Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), celebrou seus 29 anos de fundação em um evento marcado por homenagens, palestras e o lançamento da CAMED, uma nova iniciativa que busca fortalecer o vínculo entre ensino, pesquisa, extensão e comunidade acadêmica. A comemoração também marcou o início da contagem regressiva para as celebrações dos 30 anos do curso, que serão realizadas em 2026.

Criado oficialmente em 1996, o curso de Medicina da Unioeste nasceu com o propósito de formar profissionais comprometidos com o Sistema Único de Saúde (SUS) e com o desenvolvimento regional. Hoje, quase três décadas depois, o curso é reconhecido por sua excelência acadêmica e pelo impacto social que gera em toda a região Oeste do Paraná.

Para a presidente do Centro Acadêmico de Medicina, Manuela Yphyn Faria Sung, o curso vai além da formação técnica, ele é um espaço de construção pessoal e coletiva, “A gente sempre acha que não aprendeu o suficiente, mas quando olha para trás, vê o quanto evoluiu. Não só em teoria, com o excelente corpo docente que a Unioeste oferece, mas também com a prática nos ambulatórios e no hospital. Essa vivência constrói nossa formação como médicos e também como indivíduos. Faz parte do nosso legado, e construir essa história da Medicina é algo que levarei para a vida toda”, afirmou.

HUOP

O Papel do HUOP na Formação Médica

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) tem papel central na consolidação do curso e na formação médica da região. O diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz de Oliveira, destacou a importância do hospital como espaço de aprendizado e inovação. “O papel do hospital é criar esse campo de experiências para a formação dos alunos e residentes. Quanto maior a complexidade, melhor o campo de aprendizado. O benefício é mútuo, o hospital também se atualiza com o que há de melhor na medicina, formando profissionais cada vez mais preparados e beneficiando diretamente nossos pacientes”, destacou.

Durante a celebração, o médico e docente Dr. Allan Araújo relembrou o percurso histórico do curso e sua importância para a universidade e a região. “São 30 anos de construções diárias. Desde 1994, quando se planejou o curso, até 1997, quando ele foi efetivamente implantado, essa trajetória trouxe resultados muito importantes. O curso de Medicina se confunde com a história do próprio Hospital Universitário, que hoje atende cerca de 2 milhões de habitantes. Essa parceria entre ensino e assistência é o que garante qualidade à formação médica e à saúde da população”, ressaltou.

Saúde regional