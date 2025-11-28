Cascavel e Paraná - Coordenadores e assistentes sociais da Atenção Básica de Saúde, participaram na APAE de Cascavel do encontro Cuidar em Rede: Saúde, Assistência e Inclusão, promovido pelo setor de Programa de Defesa e Garantia de Direitos da APAE com o objetivo de fortalecer o diálogo e a articulação intersetorial.

Durante o encontro, foram apresentados os serviços oferecidos pela Apae de Cascavel nas áreas de assistência social, educação e, principalmente, saúde, destacando a importância do trabalho integrado no atendimento às pessoas com deficiência.