Cascavel e Paraná - Coordenadores e assistentes sociais da Atenção Básica de Saúde, participaram na APAE de Cascavel do encontro Cuidar em Rede: Saúde, Assistência e Inclusão, promovido pelo setor de Programa de Defesa e Garantia de Direitos da APAE com o objetivo de fortalecer o diálogo e a articulação intersetorial.
Durante o encontro, foram apresentados os serviços oferecidos pela Apae de Cascavel nas áreas de assistência social, educação e, principalmente, saúde, destacando a importância do trabalho integrado no atendimento às pessoas com deficiência.
Fluxograma de encaminhamentos e atendimentos
Na oportunidade, também foi explanado o fluxograma de encaminhamentos e atendimentos, esclarecendo etapas, critérios e formas adequadas de acesso aos serviços. O encontro prestou orientações sobre o Passe Livre Interestadual, garantindo que os profissionais possam compreender os requisitos e procedimentos necessários para orientar corretamente as famílias e usuários.
Fonte: Assessoria