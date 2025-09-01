Crianças dão show de civismo na Semana da Pátria em Cascavel

Cascavel - As comemorações da Semana da Pátria seguem movimentando Cascavel. Nesta segunda-feira (1º), foi a vez de levar as atividades para as crianças da Rede Municipal de Ensino, em uma solenidade cívica realizada na Escola Municipal Dulce Perpétua Pierozan Tavares, no bairro Brasília II.
O evento também contou com a participação do Cmei Leonardo Chevinski e reuniu estudantes, professores, autoridades e a comunidade escolar. A programação, que celebra os 203 anos da Independência do Brasil, incluiu o hasteamento da bandeira, a execução do Hino Nacional e apresentações culturais preparadas pelos alunos. A Banda da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada deu um toque especial ao ato cívico.
Durante a cerimônia, o prefeito Renato Silva destacou a importância de despertar desde cedo o amor pela pátria.
“Ver professores e crianças participando desse momento me move e me motiva. Nossa presença aqui é para mostrar que estamos juntos, construindo uma educação cada vez melhor, para que nosso povo seja mais livre, independente e feliz”, afirmou.
A diretora do Departamento de Ensino, Franciele Beckert, reforçou que toda a rede municipal se envolveu na preparação das atividades.
“É um momento de reflexão. Celebramos a Independência, mas também convidamos as crianças a pensarem sobre o que significa ser cidadão e como podemos contribuir para a sociedade”, explicou.
A solenidade integra a programação que começou no domingo (31), com a abertura oficial durante a Feira do Teatro, que contou com a presença de autoridades políticas e militares.
As atividades seguem até sábado (6) em várias escolas da cidade e dos distritos. O encerramento será no domingo (7), com o Desfile Cívico-Militar, a partir das 8h30, na Avenida Brasil.
Programação da Semana da Pátria em Cascavel
01/09 – Segunda-feira
- 14h – Escola Municipal Aloys João Mann
Rua Salgado Filho, 3533 – Cancelli
02/09 – Terça-feira
- 08h30 – Escola Municipal Profª Maria Aparecida Fagnani Soares
Participação: CMEI Profª Felisbina Bittencourt e CMEI Profª Leonides Ezure
Rua Caieiras, 2780 – Conjunto Riviera
- 14h – Escola Municipal Francisco Vaz de Lima
Participação: CMEI Irmã Iolanda G. Bazan e CMEI Castelinho
Avenida Interlagos, 542 – Interlagos
03/09 – Quarta-feira
- 14h – Escola Municipal Profª Maria dos Prazeres Neres da Silva
Participação: CMEI Júlio Inácio Uncer e CMEI Valério Baratter
Rua André de Barros, 849 – Jardim União
- 16h – Paço Municipal de Cascavel
Participação: Escola Municipal Luis Carlos Ruaro, Coral da Rede Municipal e ginastas Agrecc
Rua Paraná, 5000 – Centro
04/09 – Quinta-feira
- 08h30 – Escola Municipal Profª Ilizete Bonatto Pasini – Transparência II
Participação: CMEI Prof. Paulo Marques, CMEI Profª Gracinda Rocha e CMEI Profª Clementina M. Joergensen
Rua Sócrates, 1251 – Loteamento Gralha Azul – Interlagos
- 14h – Escola Municipal Atílio Destro
Participação: CMEI Maria Vaz Meister, CMEI Profª Miriam Ana D. Boschetto e CMEI Profª Clarisse Paganini
Rua Portugal, 1230 – Jardim Nova Itália
05/09 – Sexta-feira
- 08h30 – Colégio Estadual Cívico-Militar Cataratas
Rua Acelino de Almeida, 435 – Cataratas
- 14h – Colégio Santa Maria
Rua São Paulo, 2453 – Centro (entrada pela Rua Marechal Deodoro)
06/09 – Sábado
- 09h – Escola Municipal do Campo José Bonifácio
Participação: CMEI do Campo Romalina Vaz Machado, Escola Municipal do Campo Carlos de Carvalho, Colégio Estadual do Campo de São Salvador e Colégio Estadual do Campo de Rio do Salto
Avenida Luiz Liberali, 1220 – Rio do Salto
- 15h – Escola Municipal do Campo Tereza Périco Bernardini
Participação: Colégio Estadual do Campo de Juvinópolis
Avenida Castelo Branco, 400 – Juvinópolis
07/09 – Domingo – Desfile Cívico-Militar
- 08h30 – Avenida Brasil
- Recepção do Fogo Simbólico
- Acendimento da Pira da Pátria
- Execução do Hino Nacional Brasileiro
- Hasteamento das Bandeiras
- Revista da Tropa Militar
- Discurso de abertura
- 09h – Grande Desfile Cívico-Militar
Avenida Brasil (entre a Rua 7 de Setembro e Avenida Carlos Gomes)
Fonte: Secom