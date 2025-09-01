Crianças dão show de civismo na Semana da Pátria em Cascavel

Cascavel - As comemorações da Semana da Pátria seguem movimentando Cascavel. Nesta segunda-feira (1º), foi a vez de levar as atividades para as crianças da Rede Municipal de Ensino, em uma solenidade cívica realizada na Escola Municipal Dulce Perpétua Pierozan Tavares, no bairro Brasília II.

O evento também contou com a participação do Cmei Leonardo Chevinski e reuniu estudantes, professores, autoridades e a comunidade escolar. A programação, que celebra os 203 anos da Independência do Brasil, incluiu o hasteamento da bandeira, a execução do Hino Nacional e apresentações culturais preparadas pelos alunos. A Banda da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada deu um toque especial ao ato cívico.

Durante a cerimônia, o prefeito Renato Silva destacou a importância de despertar desde cedo o amor pela pátria.

“Ver professores e crianças participando desse momento me move e me motiva. Nossa presença aqui é para mostrar que estamos juntos, construindo uma educação cada vez melhor, para que nosso povo seja mais livre, independente e feliz”, afirmou.

A diretora do Departamento de Ensino, Franciele Beckert, reforçou que toda a rede municipal se envolveu na preparação das atividades.

“É um momento de reflexão. Celebramos a Independência, mas também convidamos as crianças a pensarem sobre o que significa ser cidadão e como podemos contribuir para a sociedade”, explicou.

A solenidade integra a programação que começou no domingo (31), com a abertura oficial durante a Feira do Teatro, que contou com a presença de autoridades políticas e militares.

As atividades seguem até sábado (6) em várias escolas da cidade e dos distritos. O encerramento será no domingo (7), com o Desfile Cívico-Militar, a partir das 8h30, na Avenida Brasil.

Programação da Semana da Pátria em Cascavel

01/09 – Segunda-feira

14h – Escola Municipal Aloys João Mann

Rua Salgado Filho, 3533 – Cancelli

02/09 – Terça-feira