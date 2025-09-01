Home Educação

Crianças dão show de civismo na Semana da Pátria em Cascavel

Foto: Secom
Cascavel - As comemorações da Semana da Pátria seguem movimentando Cascavel. Nesta segunda-feira (1º), foi a vez de levar as atividades para as crianças da Rede Municipal de Ensino, em uma solenidade cívica realizada na Escola Municipal Dulce Perpétua Pierozan Tavares, no bairro Brasília II.

O evento também contou com a participação do Cmei Leonardo Chevinski e reuniu estudantes, professores, autoridades e a comunidade escolar. A programação, que celebra os 203 anos da Independência do Brasil, incluiu o hasteamento da bandeira, a execução do Hino Nacional e apresentações culturais preparadas pelos alunos. A Banda da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada deu um toque especial ao ato cívico.

Durante a cerimônia, o prefeito Renato Silva destacou a importância de despertar desde cedo o amor pela pátria.

“Ver professores e crianças participando desse momento me move e me motiva. Nossa presença aqui é para mostrar que estamos juntos, construindo uma educação cada vez melhor, para que nosso povo seja mais livre, independente e feliz”, afirmou.

A diretora do Departamento de Ensino, Franciele Beckert, reforçou que toda a rede municipal se envolveu na preparação das atividades.

“É um momento de reflexão. Celebramos a Independência, mas também convidamos as crianças a pensarem sobre o que significa ser cidadão e como podemos contribuir para a sociedade”, explicou.

A solenidade integra a programação que começou no domingo (31), com a abertura oficial durante a Feira do Teatro, que contou com a presença de autoridades políticas e militares.

As atividades seguem até sábado (6) em várias escolas da cidade e dos distritos. O encerramento será no domingo (7), com o Desfile Cívico-Militar, a partir das 8h30, na Avenida Brasil.

Programação da Semana da Pátria em Cascavel

01/09 – Segunda-feira

  • 14h – Escola Municipal Aloys João Mann
    Rua Salgado Filho, 3533 – Cancelli

02/09 – Terça-feira

  • 08h30 – Escola Municipal Profª Maria Aparecida Fagnani Soares
    Participação: CMEI Profª Felisbina Bittencourt e CMEI Profª Leonides Ezure
    Rua Caieiras, 2780 – Conjunto Riviera
  • 14h – Escola Municipal Francisco Vaz de Lima
    Participação: CMEI Irmã Iolanda G. Bazan e CMEI Castelinho
    Avenida Interlagos, 542 – Interlagos

03/09 – Quarta-feira

  • 14h – Escola Municipal Profª Maria dos Prazeres Neres da Silva
    Participação: CMEI Júlio Inácio Uncer e CMEI Valério Baratter
    Rua André de Barros, 849 – Jardim União
  • 16h – Paço Municipal de Cascavel
    Participação: Escola Municipal Luis Carlos Ruaro, Coral da Rede Municipal e ginastas Agrecc
    Rua Paraná, 5000 – Centro

04/09 – Quinta-feira

  • 08h30 – Escola Municipal Profª Ilizete Bonatto Pasini – Transparência II
    Participação: CMEI Prof. Paulo Marques, CMEI Profª Gracinda Rocha e CMEI Profª Clementina M. Joergensen
    Rua Sócrates, 1251 – Loteamento Gralha Azul – Interlagos
  • 14h – Escola Municipal Atílio Destro
    Participação: CMEI Maria Vaz Meister, CMEI Profª Miriam Ana D. Boschetto e CMEI Profª Clarisse Paganini
    Rua Portugal, 1230 – Jardim Nova Itália

05/09 – Sexta-feira

  • 08h30 – Colégio Estadual Cívico-Militar Cataratas
    Rua Acelino de Almeida, 435 – Cataratas
  • 14h – Colégio Santa Maria
    Rua São Paulo, 2453 – Centro (entrada pela Rua Marechal Deodoro)

06/09 – Sábado

  • 09h – Escola Municipal do Campo José Bonifácio
    Participação: CMEI do Campo Romalina Vaz Machado, Escola Municipal do Campo Carlos de Carvalho, Colégio Estadual do Campo de São Salvador e Colégio Estadual do Campo de Rio do Salto
    Avenida Luiz Liberali, 1220 – Rio do Salto
  • 15h – Escola Municipal do Campo Tereza Périco Bernardini
    Participação: Colégio Estadual do Campo de Juvinópolis
    Avenida Castelo Branco, 400 – Juvinópolis

07/09 – Domingo – Desfile Cívico-Militar

  • 08h30 – Avenida Brasil
    • Recepção do Fogo Simbólico
    • Acendimento da Pira da Pátria
    • Execução do Hino Nacional Brasileiro
    • Hasteamento das Bandeiras
    • Revista da Tropa Militar
    • Discurso de abertura
  • 09h – Grande Desfile Cívico-Militar
    Avenida Brasil (entre a Rua 7 de Setembro e Avenida Carlos Gomes)

Fonte: Secom

