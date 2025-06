Ansiedade pré-vestibular: como controlar a mente e se preparar melhor para a prova

Com a chegada dos vestibulares, muitos estudantes sentem a pressão crescer. A rotina intensa de estudos, as altas expectativas familiares e o medo do fracasso são fatores que, juntos, contribuem para o aumento da ansiedade. Essa sensação, quando não controlada, pode prejudicar o sono, a concentração e o desempenho acadêmico — tornando o período pré-vestibular ainda mais desafiador.

Entenda por que a ansiedade aparece nessa fase

A ansiedade é uma resposta natural do corpo diante de situações que exigem preparo e superação. No contexto do vestibular, ela está ligada à insegurança sobre o futuro, à autossabotagem e à comparação com colegas. Em doses moderadas, ela pode até ser um impulso positivo. No entanto, quando atinge níveis elevados, é importante adotar estratégias para evitar que comprometa o seu rendimento.

Como lidar com a pressão dos estudos

Manter o equilíbrio entre estudo e bem-estar é essencial. Veja algumas práticas que ajudam a controlar a ansiedade pré-vestibular:

Organize um cronograma de estudos realista e adaptado ao seu ritmo;

e adaptado ao seu ritmo; Inclua pausas regulares , lazer e atividades físicas na rotina;

, lazer e atividades físicas na rotina; Durma bem e alimente-se de forma saudável ;

; Converse com professores, colegas e especialistas que possam oferecer apoio emocional.

Buscar ajuda profissional, se necessário, também é um passo importante para quem enfrenta ansiedade com maior intensidade.

Positivo Express: preparação completa e apoio emocional

Pensando em quem precisa de um reforço eficiente nessa reta final, o Curso Positivo criou o Positivo Express, um semiextensivo turbinado voltado para os vestibulares mais concorridos. A proposta é simples: unir foco, conteúdo de qualidade e suporte emocional em uma preparação intensiva de 5 meses.