O deputado, vice-presidente da Comissão de Educação, destacou que a proposta final amplia a coordenação entre os entes federativos e fortalece o financiamento para impulsionar o desenvolvimento do país

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados concluiu, na terça-feira (25), a discussão do parecer do relator sobre o próximo Plano Nacional de Educação (PNE). O projeto, que define as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira para os próximos dez anos, foi elogiado pelo deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), que classificou o texto final como uma versão “excelente” de uma boa proposta inicial do Poder Executivo.

“Nós cumprimos aqui o nosso papel, nós transformamos aquilo que era bom em algo excelente, que com certeza vai impactar muito o desenvolvimento da educação no nosso país”, afirmou o parlamentar, que é vice-presidente da Comissão de Educação da Casa. Zeca Dirceu ressaltou que o novo PNE oferece “mais condições de financiamento, mais coordenação e pactuação entre os municípios, os estados e a União”.

Em seu pronunciamento, o deputado defendeu os pilares do plano: a busca por uma educação de qualidade, com equidade e a devida valorização dos profissionais da área. “Nós lutamos e defendemos uma educação que valoriza os seus profissionais, remunere bem eles, dê condições de trabalho dignas a cada um deles”, disse. Para Zeca Dirceu, esse investimento é a base para o progresso nacional. “Porque nós queremos que o Brasil seja um grande país, um país que desenvolva pesquisa, um país que desenvolva tecnologia, um país que desenvolva inovação”.