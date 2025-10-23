Brasil - As inscrições para o processo seletivo das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2025, começam nesta quinta-feira (23). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC).

O prazo de inscrições termina às 23h59 do dia 30 de outubro, no horário de Brasília. O edital com todas as regras foi publicado pelo MEC no último dia 15.

O resultado da seleção será divulgado em 4 de novembro. Já nos dias 5 e 6 de novembro, os pré-selecionados deverão comparecer à instituição de ensino superior escolhida para validar as informações prestadas durante a inscrição.

O Fies terá chamada única e lista de espera. Os candidatos não pré-selecionados entrarão automaticamente na lista, utilizada para o preenchimento das vagas que sobrarem, conforme a ordem de classificação. A pré-seleção da lista de espera ocorrerá entre 13 e 28 de novembro.

Sobre o programa

Criado em 2001, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior, oferecendo financiamento a estudantes matriculados em instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Em 2025, o MEC disponibiliza 112.168 vagas — sendo 67.301 no primeiro semestre e 44.867 no segundo.

Quem pode participar

Para se candidatar, o estudante deve atender aos seguintes critérios: