Inscreva-se no processo seletivo do Fies para 2025 e conheça as regras e prazos do edital publicado pelo MEC - Foto: Jose Cruz/Agência Brasil

Brasil - As inscrições para o processo seletivo das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2025, começam nesta quinta-feira (23). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC).

O prazo de inscrições termina às 23h59 do dia 30 de outubro, no horário de Brasília. O edital com todas as regras foi publicado pelo MEC no último dia 15.

O resultado da seleção será divulgado em 4 de novembro. Já nos dias 5 e 6 de novembro, os pré-selecionados deverão comparecer à instituição de ensino superior escolhida para validar as informações prestadas durante a inscrição.

O Fies terá chamada única e lista de espera. Os candidatos não pré-selecionados entrarão automaticamente na lista, utilizada para o preenchimento das vagas que sobrarem, conforme a ordem de classificação. A pré-seleção da lista de espera ocorrerá entre 13 e 28 de novembro.

Sobre o programa

Criado em 2001, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior, oferecendo financiamento a estudantes matriculados em instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Em 2025, o MEC disponibiliza 112.168 vagas — sendo 67.301 no primeiro semestre e 44.867 no segundo.

Quem pode participar

Para se candidatar, o estudante deve atender aos seguintes critérios:

  • Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010;
  • Ter obtido média mínima de 450 pontos nas provas e nota diferente de zero na redação;
  • Não ter participado do Enem como treineiro;
  • Ter renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos (R$ 4.554 em 2025).

Fies Social

O edital também reserva 50% das vagas para o Fies Social, lançado em 2024.
Podem concorrer a essa modalidade os candidatos com inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) e renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 759 em 2025).

O Fies Social permite o financiamento de até 100% dos encargos educacionais, além de destinar cotas a pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Classificação e prioridades

A classificação dos candidatos será feita de acordo com a nota do Enem, considerando o tipo de vaga, o grupo de preferência e a modalidade de concorrência.
Terão prioridade os candidatos que ainda não concluíram o ensino superior e nunca foram beneficiados pelo Fies.

Não será concedido novo financiamento a quem possui contrato ativo ou pendente de quitação pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo.

Fonte: Agência Brasil

