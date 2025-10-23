Brasil - As inscrições para o processo seletivo das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao segundo semestre de 2025, começam nesta quinta-feira (23). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC).
O prazo de inscrições termina às 23h59 do dia 30 de outubro, no horário de Brasília. O edital com todas as regras foi publicado pelo MEC no último dia 15.
O resultado da seleção será divulgado em 4 de novembro. Já nos dias 5 e 6 de novembro, os pré-selecionados deverão comparecer à instituição de ensino superior escolhida para validar as informações prestadas durante a inscrição.
O Fies terá chamada única e lista de espera. Os candidatos não pré-selecionados entrarão automaticamente na lista, utilizada para o preenchimento das vagas que sobrarem, conforme a ordem de classificação. A pré-seleção da lista de espera ocorrerá entre 13 e 28 de novembro.
Sobre o programa
Criado em 2001, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior, oferecendo financiamento a estudantes matriculados em instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
Em 2025, o MEC disponibiliza 112.168 vagas — sendo 67.301 no primeiro semestre e 44.867 no segundo.
Quem pode participar
Para se candidatar, o estudante deve atender aos seguintes critérios:
- Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010;
- Ter obtido média mínima de 450 pontos nas provas e nota diferente de zero na redação;
- Não ter participado do Enem como treineiro;
- Ter renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos (R$ 4.554 em 2025).
Fies Social
O edital também reserva 50% das vagas para o Fies Social, lançado em 2024.
Podem concorrer a essa modalidade os candidatos com inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) e renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 759 em 2025).
O Fies Social permite o financiamento de até 100% dos encargos educacionais, além de destinar cotas a pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
Classificação e prioridades
A classificação dos candidatos será feita de acordo com a nota do Enem, considerando o tipo de vaga, o grupo de preferência e a modalidade de concorrência.
Terão prioridade os candidatos que ainda não concluíram o ensino superior e nunca foram beneficiados pelo Fies.
Não será concedido novo financiamento a quem possui contrato ativo ou pendente de quitação pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo.
