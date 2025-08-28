Começa a FECET 2025, maior Feira de Ciência, Engenharia e Tecnologia pré-universitária do PR

Cascavel - A partir desta quinta-feira (28) até sábado (30), Cascavel será a casa da FECET – Feira de Ciência, Engenharia e Tecnologia, o maior evento científico pré-universitário do Paraná. Realizada no Centro de Convenções de Cascavel, a feira reunirá centenas de estudantes, professores e pesquisadores, apresentando projetos inovadores nas áreas de ciência, engenharia, tecnologia, artes e matemática. A entrada é gratuita.
A FECET se consolidou como um espaço de estímulo à criatividade e à pesquisa, conectando jovens talentos a oportunidades nacionais e internacionais. O evento é reconhecido por sua rede de parcerias com feiras e iniciativas de ciência e tecnologia em todos os continentes, permitindo que projetos apresentados em Cascavel sejam indicados para competições e programas de destaque no Brasil e no exterior.
“A FECET não é apenas uma feira; é um portal para o futuro, onde ideias ganham vida e talentos são impulsionados. Nosso objetivo é transformar a ciência em algo acessível, inspirador e global”, afirma o CEO da Eureka Escola de Tecnologia e Pesquisa e coordenador Geral da FECET, Maycon Gustavo Oliveira Lourenço.
O evento é aberto ao público. Escolas, universidades, empresas e entidades de inovação também podem participar como expositoras, contribuindo para a troca de conhecimento e a formação de novos cientistas e empreendedores.
Serviço
Nesta quinta-feira (28), o evento será das 9h às 21h. Na sexta-feira (29), das 9h às 22h. No sábado, o horário da feira será das 8h30 às 17h.