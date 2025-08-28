Começa a FECET 2025, maior Feira de Ciência, Engenharia e Tecnologia pré-universitária do PR

Cascavel - A partir desta quinta-feira (28) até sábado (30), Cascavel será a casa da FECET – Feira de Ciência, Engenharia e Tecnologia, o maior evento científico pré-universitário do Paraná. Realizada no Centro de Convenções de Cascavel, a feira reunirá centenas de estudantes, professores e pesquisadores, apresentando projetos inovadores nas áreas de ciência, engenharia, tecnologia, artes e matemática. A entrada é gratuita.

A FECET se consolidou como um espaço de estímulo à criatividade e à pesquisa, conectando jovens talentos a oportunidades nacionais e internacionais. O evento é reconhecido por sua rede de parcerias com feiras e iniciativas de ciência e tecnologia em todos os continentes, permitindo que projetos apresentados em Cascavel sejam indicados para competições e programas de destaque no Brasil e no exterior.