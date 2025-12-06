Com participação da comunidade, Cascavel promove Conferência Municipal de Educação

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quinta e sexta-feira a VII Conferência Municipal de Educação, um importante espaço democrático de diálogo, avaliação e fortalecimento das políticas públicas educacionais do município, no Ceavel. O evento reuniu profissionais da educação, gestores, estudantes, pais, representantes de conselhos, entidades e da sociedade civil organizada.

Com o tema voltado à avaliação e ao monitoramento do Plano Municipal de Educação (2015–2025), a conferência teve como principal objetivo analisar o 9º Relatório de Monitoramento do PME, além de promover debates e deliberações a partir das contribuições dos Grupos de Trabalho.

Participação da comunidade

A solenidade de abertura contou com a presença da secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, da coordenadora do Fórum Municipal de Educação, Gislaine Buraki de Andrade, além de representantes do Poder Executivo, do Conselho Municipal de Educação, das direções escolares, professores, servidores, pais e alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.

Um dos momentos mais emocionantes da abertura foi a apresentação cultural dos alunos do Infantil IV B do Cmei Professora Clarisse Paganini, que encantaram o público com a música “Flor do Mamulengo”, reforçando o protagonismo das crianças no cenário educacional do município.

A programação do primeiro dia contou com duas palestras formativas. A primeira foi ministrada pela secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, com o tema “Políticas Educacionais no Brasil: do desenho federal à implementação municipal”, trazendo reflexões sobre os desafios e responsabilidades dos municípios na garantia do direito à educação.