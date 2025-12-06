Com participação da comunidade, Cascavel promove Conferência Municipal de Educação

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quinta e sexta-feira a VII Conferência Municipal de Educação, um importante espaço democrático de diálogo, avaliação e fortalecimento das políticas públicas educacionais do município, no Ceavel. O evento reuniu profissionais da educação, gestores, estudantes, pais, representantes de conselhos, entidades e da sociedade civil organizada.
Com o tema voltado à avaliação e ao monitoramento do Plano Municipal de Educação (2015–2025), a conferência teve como principal objetivo analisar o 9º Relatório de Monitoramento do PME, além de promover debates e deliberações a partir das contribuições dos Grupos de Trabalho.
Participação da comunidade
A solenidade de abertura contou com a presença da secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, da coordenadora do Fórum Municipal de Educação, Gislaine Buraki de Andrade, além de representantes do Poder Executivo, do Conselho Municipal de Educação, das direções escolares, professores, servidores, pais e alunos da Rede Pública Municipal de Ensino.
Um dos momentos mais emocionantes da abertura foi a apresentação cultural dos alunos do Infantil IV B do Cmei Professora Clarisse Paganini, que encantaram o público com a música “Flor do Mamulengo”, reforçando o protagonismo das crianças no cenário educacional do município.
A programação do primeiro dia contou com duas palestras formativas. A primeira foi ministrada pela secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, com o tema “Políticas Educacionais no Brasil: do desenho federal à implementação municipal”, trazendo reflexões sobre os desafios e responsabilidades dos municípios na garantia do direito à educação.
Na sequência, a palestrante Vivian Katherine Fuhr Melcop abordou o tema “Educação: perspectivas das políticas educacionais e do financiamento da educação”, aprofundando o debate sobre o cenário nacional da educação pública, seus desafios estruturais e possibilidades de avanço.
No segundo dia da conferência, os participantes se dividiram em Grupos de Trabalho, organizados de acordo com as metas do Plano Municipal de Educação. Cada grupo teve como missão analisar, propor alterações e apresentar sugestões ao relatório de monitoramento.
Propostas
Durante a plenária final, os relatores apresentaram as propostas construídas coletivamente, que foram submetidas à votação dos participantes inscritos, fortalecendo o caráter democrático e participativo da conferência.
Para a secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, a conferência representa um marco de construção coletiva.“Este é um momento fundamental para avaliarmos nossas ações, ouvirmos quem faz a educação no dia a dia e, principalmente, reafirmarmos nosso compromisso com uma educação pública de qualidade, inclusiva e com equidade para todos os estudantes de Cascavel”, destacou a secretária.