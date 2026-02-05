Com muita alegria, mais de 33 mil crianças iniciam o ano letivo de 2026 em Cascavel

Cascavel - Hoje é um dia muito especial para a educação de Cascavel. Mais de 33 mil crianças da Rede Municipal de Ensino iniciam o ano letivo de 2026 em 124 instituições, sendo 65 escolas e 59 Cmeis.

E o cenário é de empolgação nas unidades: os pequenos alegres com as atividades, professores prontos para repassar seus conhecimentos, servidores dedicados que deixaram as instituições organizadas para acolher os alunos e pais e responsáveis animados em ver uma nova etapa na vida de seus bens mais preciosos.

A aula inaugural, que abre o calendário escolar, foi realizada na Escola Municipal Francisco Vaz de Lima, unidade que tem mais de 40 anos de atuação e é a segunda maior escola da rede, com cerca de 800 alunos. O prefeito Renato Silva esteve presente para receber os pequenos cascavelenses.

“É um dia de muita felicidade. Eu me transportei aqui mentalmente, para quando eu também tinha meus 7, 8, 9 anos de idade estudado, quando eu não via o momento chegar ao primeiro dia de aula. Desejo as boas-vindas para toda a nossa rede de ensino. Nós precisamos cada vez mais tratar com respeito e com carinho toda a rede, todas as pessoas que se dedicam à educação, que colocam os seus dons que Deus deu a serviço da comunidade”, pontua.

A estrutura da Rede Municipal segue avançando. Já começou a construção do primeiro Cmei do distrito de Juvinópolis, um marco para os moradores da região, que ansiavam há décadas por um Centro Municipal de Ensino Infantil mais próximo de suas casas. Esta é a primeira obra de um total de quatro Cmeis novos nos distritos, um avanço para toda a cidade. Além de Juvinópolis, também serão construídos mais Cmeis no campo: em Sede Alvorada, São João do Oeste e São Salvador. Além disso, em breve também será entregue oficial o Cmei Selestina Mecabô, no Maria Luiza, além de outras estruturas que estão passando por reforma e a construção de mais sete ginásios.