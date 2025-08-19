Colégio Estadual Costa e Silva se destaca com quatro alunos aprovados no Ganhando o Mundo

Itaipulândia - O Colégio Estadual Costa e Silva, de Itaipulândia, realizou na manhã desta segunda-feira (18) uma cerimônia para parabenizar os estudantes aprovados no programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, do Governo do Estado do Paraná. A ação reuniu famílias, alunos e equipe pedagógica em um momento de reconhecimento e incentivo às novas gerações.

A instituição conquistou destaque estadual ao garantir quatro vagas para o intercâmbio internacional de 2026, sendo uma das escolas públicas com maior número de selecionados no Paraná. Os estudantes embarcarão para países como Austrália, Canadá, Irlanda, Reino Unido e Nova Zelândia, onde terão formação acadêmica no ensino médio.

Foram classificados Maria Isabella Barkert Rocha, Fernando Enzo Balzan e Natiare Luísa Lautert Coradini, todos do 1º Ano A ADM, além de Ana Paula Frank Lenz, que atualmente estuda em outro colégio, mas conquistou a vaga quando ainda era aluna do Costa e Silva.

O diretor destacou que a conquista reforça a qualidade do ensino e o esforço coletivo de professores, pedagogos e famílias.