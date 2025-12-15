Cascavel e Paraná - A educação de Cascavel avançou com a entrega da nova cobertura em steel frame com telhas trapezoidais no Cmei Paraíso da Criança, no Jardim Clarito. A obra, assinada em setembro, contou com investimento de R$ 485 mil e oferece um ambiente mais seguro e confortável para atividades pedagógicas, recreação e convivência escolar.

Além da cobertura, o Cmei recebeu adequação elétrica para a futura instalação de aparelhos de ar-condicionado, garantindo maior conforto térmico a alunos e profissionais. Também foram instalados pisos em áreas com rachaduras, aumentando a segurança, e a rede de abastecimento de água está sendo adaptada para funcionar de forma independente, assegurando mais autonomia à instituição.

Melhorias e Investimentos Contínuos

A Secretaria Municipal de Educação projeta, ainda, a instalação de um novo parque infantil, conforme disponibilidade de recursos, para qualificar ainda mais os espaços destinados às crianças.