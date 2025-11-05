Cascavel e Paraná - A Seed (Secretaria de Estado da Educação) do Paraná publicou a lista de 50 colégios que podem ter o modelo cívico-militar a partir do próximo ano letivo. Um deles é o Colégio Estadual Professora Andreia Neres dos Santos, no Loteamento Riviera, além de mais dois que fazem parte do NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cascavel, tem ainda o Colégio Estadual Santos Dumont na cidade de Cafelândia e ainda o Colégio Paranaguá, em Vera Cruz do Oeste.

De acordo com a Seed o processo será realizado nos dias 17 e 18 de novembro e contará com envolvimento de toda a comunidade escolar: pais e responsáveis, alunos e professores.

Cascavel conta atualmente com cinco colégios cívico-militares: Colégio Estadual Olivo Fracaro, Colégio Estadual Brasmadeira, Colégio Estadual Júlia Wanderley, Colégio Estadual Santos Dumont e Colégio Estadual Cataratas. Além disso, a cidade também terá um Colégio Militar.

A coordenadora do Departamento de Programas para a Educação Básica da Seed-PR, Cristiane Jakymiu, explicou que os novos colégios foram decididos devido as regras que estão na lei dos colégios cívico-militares de que não pode ter ensino noturno, dualidade administrativa tem que ser apenas da Seed, não pode ter EJA. “Com base nisso definimos as escolas aptas e passamos para a diretoria de planejamento que fez a definição”, explicou.

Riviera

O Colégio Riviera, como é conhecido, foi inaugurado em fevereiro deste ano. A unidade começou a funcionar no início do ano letivo e atende cerca de 1,5 mil alunos dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio, mas tem capacidade para receber até 3 mil estudantes em três turnos. Ao todo, o colégio teve um investimento de R$ 13,5 milhões.

Ao todo, são 28 salas de aula equipadas com ar-condicionado, espaços pedagógicos, salas administrativas, refeitório amplo e duas quadras poliesportivas, sendo uma coberta. O terreno, de aproximadamente 10 mil metros quadrados, foi doado pelo Município, garantindo um espaço amplo e adequado para a comunidade escolar. A unidade atende a um bairro populoso, já que faz parte do Bairro Floresta.