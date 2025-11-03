Cascavel - O cascavelense Kauan Henrique Martinello Nazario, aluno do Senai Cascavel, está no Chile representando o Brasil na 6ª edição da WorldSkills Américas, que acontece de 3 a 8 de novembro.

Considerado o evento de formação técnica e profissional mais importante das Américas, esta edição da WS Américas reúne mais de 300 participantes, entre alunos competidores, professores especialistas e delegados técnicos de 15 países das Américas em 20 modalidades da indústria.

“Representar o meu país em uma competição internacional é muito gratificante. Saber que o meu esforço e todo o trabalho realizado até aqui estão sendo recompensados, e que agora chegou a hora de colocar isso tudo em prática, indo em busca de mais uma medalha, é uma oportunidade única. Além das portas que irão se abrir no futuro, a experiência e os conhecimentos adquiridos em um evento como esse são inimagináveis”, diz Kauan, que compete na ocupação #33 – Tecnologia Automotiva.

Recentemente, Kauan conquistou a medalha de ouro na etapa nacional da WorldSkills, que é a maior e mais importante competição de profissões técnicas do mundo, garantindo vaga para representar o Brasil no mundial do próximo ano em Shanghai, China.

Além de Kauan, competindo na #33 – Tecnologia Automotiva, participam desta edição da WorldSkills Américas Davi da Silva Aleixo Ignacio, do Senai Campus da Indústria – Curitiba, competindo na # 20 – Construção em Alvenaria e Leandro Lavezo Junior, do Senai Maringá, competindo na # 62 – Tecnologia de Energia Verde.

A expectativa é grande e muito mais do que medalhas, a grande experiencia está na troca de conhecimentos e oportunidades que eventos como este podem representar na vida destes jovens.