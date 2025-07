Cascavel: Mais de 33 mil alunos da Rede Municipal voltam às aulas nesta terça (29)

EDUCAÇÃO

Inep publica decisões sobre pedidos de atendimento especial no Enem 2025

Cascavel e Paraná - Os resultados finais dos recursos referentes às solicitações de atendimento especializado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 estão disponíveis na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados devem ser consultados com a senha do portal de serviços digitais do governo federal, o […]