Paraná - A alimentação escolar é uma das políticas públicas mais abrangentes e reconhecidas entre os estudantes da rede estadual do Paraná. Com cerca de 1 milhão de alunos atendidos diariamente em 2 mil escolas, o programa Mais Merenda oferece de três a cinco refeições por dia letivo, totalizando cerca de 1,5 milhão de servimentos diários.

Em 2025, o programa destinou aproximadamente 5 mil toneladas de alimentos orgânicos, representando 11% de todos os produtos adquiridos pelo Fundepar. O investimento total em alimentação escolar no ano passado foi de R$ 510 milhões, sendo R$ 54 milhões destinados a produtos livres de agrotóxicos. Foram adquiridas cerca de 17 mil toneladas de ovos, frutas, verduras, legumes, hortaliças e pães, produzidos por aproximadamente 20 mil famílias de agricultores familiares, das quais 1.400 especializadas em orgânicos.

Segundo o secretário de Educação, Roni Miranda, oferecer refeições nutricionalmente adequadas impacta diretamente no desenvolvimento cognitivo, no desempenho acadêmico, na frequência escolar e na redução da evasão. Para Angelo Mortella, do Fundepar, a alimentação escolar é estratégica para garantir a permanência dos alunos e o sucesso do aprendizado.

Controle de qualidade

O Paraná realiza cerca de 500 análises laboratoriais anuais de alimentos fornecidos na merenda, incluindo arroz, feijão, ovos, laticínios, massas e itens de panificação. Em 2025, 438 itens foram analisados, com mais de 7 mil determinações microbiológicas para identificar micro-organismos patogênicos como Salmonella, E. coli e Bacillus cereus.

O protocolo, pioneiro no Brasil, é executado pelo Tecpar em parceria com o Fundepar, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O processo abrange desde inspeção de embalagens até análises laboratoriais detalhadas. Além disso, a aceitação dos alimentos pela comunidade escolar é avaliada, buscando aprovação mínima de 85%.