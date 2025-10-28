Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Educação, divulga o cronograma oficial da Campanha de Matrículas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2026. O processo inclui rematrículas, transferências e novas matrículas em escolas municipais, Cmeis e CEIs conveniados, atendendo mais de 32 mil alunos.
Rematrículas
De 10 a 21 de novembro de 2025, alunos matriculados em 2025 que permanecerão na mesma instituição em 2026 devem realizar a rematrícula, preferencialmente pela Área do Aluno (https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br).
Transição do Cmei para a escola
Para alunos do Cmei que ingressarão no ensino fundamental, o processo de matrícula ocorrerá de 10 a 21 de novembro, também via Área do Aluno ou diretamente na instituição de origem, conforme necessário. O mesmo período se aplica para a matrícula de alunos do 5º para o 6º ano, na transição da Rede Municipal para a Rede Estadual.
Matrículas para alunos da lista de espera (Infantil III e CEIs conveniados)
De 24 a 28 de novembro de 2025, as matrículas para o Infantil III e alunos do Infantil V e 1º ano oriundos de CEIs conveniados serão feitas presencialmente nas instituições indicadas. Também ocorrerão matrículas presenciais para alunos da lista de espera do Cadun.
Cadastro de Espera de Vaga Escolar (CEVE)
De 1º a 12 de dezembro de 2025, o CEVE estará disponível na Área do Aluno, permitindo que responsáveis insatisfeitos com a alocação por georreferenciamento solicitem nova vaga.
A secretária de Educação, Márcia Baldini, enfatiza a importância da participação das famílias: “A matrícula é o primeiro passo para garantir o acesso e a permanência dos alunos na escola. Nosso objetivo é organizar o processo com antecedência, garantindo que cada criança e adolescente tenha sua vaga assegurada e inicie 2026 com tranquilidade.”