Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Educação, divulga o cronograma oficial da Campanha de Matrículas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2026. O processo inclui rematrículas, transferências e novas matrículas em escolas municipais, Cmeis e CEIs conveniados, atendendo mais de 32 mil alunos.

Rematrículas



De 10 a 21 de novembro de 2025, alunos matriculados em 2025 que permanecerão na mesma instituição em 2026 devem realizar a rematrícula, preferencialmente pela Área do Aluno (https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br).

Transição do Cmei para a escola



Para alunos do Cmei que ingressarão no ensino fundamental, o processo de matrícula ocorrerá de 10 a 21 de novembro, também via Área do Aluno ou diretamente na instituição de origem, conforme necessário. O mesmo período se aplica para a matrícula de alunos do 5º para o 6º ano, na transição da Rede Municipal para a Rede Estadual.