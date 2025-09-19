Câmara aprova reajuste salarial de 1,5% para professores da rede municipal

Cascavel - A Câmara de Cascavel aprovou por unanimidade nesta sexta-feira (19) o Projeto de Lei nº 156/2025, que altera a Lei de Plano de Cargos, Carreiras, Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério da rede pública municipal de ensino. O texto prevê reajuste de 1,5% aos professores e reduz a defasagem em relação ao piso salarial nacional da categoria.

O reajuste será aplicado a servidores ativos, aposentados e pensionistas com direito à paridade, além de profissionais contratados em regime temporário. Os efeitos da lei passam a valer a partir de 10 de setembro de 2025.