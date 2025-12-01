Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Educação, informa que entre hoje (1º) e sexta-feira (5), os pais ou responsáveis que desejarem solicitar matrícula em uma instituição diferente da indicada pelo georreferenciamento devem incluir o aluno na lista de espera do CEVE (Cadastro de Espera de Vaga Escolar). As solicitações podem ser feitas de três formas:

Presencialmente na escola de preferência.

Presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, Rua Dom Pedro II, 1781.

Envio de mensagem via WhatsApp para os números exclusivos da Semed: (45) 4001-2840, (45) 4001-2851 ou (45) 4001-2853.

A definição das vagas remanescentes será comunicada diretamente pelas escolas nos dias 15 e 16 de dezembro, com base na classificação oficial gerada pelo CEVE. Não haverá priorização fora dos critérios estabelecidos. Os alunos não contemplados neste momento manterão a vaga na escola indicada pelo georreferenciamento e, caso surjam novas vagas após o início de 2026, as famílias serão informadas conforme a ordem de prioridade do sistema.

Transferências entre Cmeis

A Semed esclarece que transferências entre Cmeis não são realizadas pelo CEVE, mas pelo Cadun, exclusivamente após o retorno das atividades letivas de 2026. O atendimento pode ser feito pelos números: (45) 4001-2805 e (45) 4001-2861.

Importante: Não é necessário formar filas

A Secretaria reitera que não há necessidade de formar filas nas escolas, pois a inclusão na lista de espera não garante vaga. As vagas serão oferecidas conforme a disponibilidade, sempre seguindo os critérios de classificação do CEVE. Ir presencialmente à unidade não aumenta as chances de atendimento, já que a ordem de chegada não é considerada, apenas a classificação oficial.