Paraná - Implementado em março de 2025 como solução para as lacunas de aprendizagem dos alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual de ensino do Paraná, o Programa de Recomposição de Aprendizagem da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) tem feito diferença no desempenho de diversos estudantes em diferentes níveis de conhecimento.
Ele funciona com duas aulas semanais a mais de Português e Matemática, ministradas por dois professores especializados na mesma sala, permitindo acompanhamento mais próximo, identificação de dificuldades específicas e atenção quase individualizada. A iniciativa está presente em todas as escolas. As atividades são planejadas com antecedência e os professores e os resultados são monitorados por avaliações periodicamente.
Segundo o painel de avaliação do Paraná, realizado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), já houve houve melhora nos indicadores. No 1º trimestre (825.113 alunos avaliados), 10,2% estavam no nível Abaixo do Básico. Já no 2º trimestre (830.885 alunos), esse índice caiu para 8,8%. A soma dos estudantes nos níveis Adequado e Avançado subiu de 66,8% na primeira prova para 68,2% na segunda.
Roni Miranda, secretário de Estado da Educação, destaca que a ação é um investimento estratégico para garantir o avanço contínuo da qualidade do ensino no Paraná.
“A docência compartilhada é um investimento direto na qualidade da aula. Ao colocar dois professores na mesma sala, dobramos o apoio pedagógico, permitindo um atendimento quase individualizado e acelerando a superação desses desafios. É o Estado garantindo, na prática, o direito de aprender”, afirma o secretário.
NA PRÁTICA
No Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto, em Curitiba, a iniciativa tem contribuído substancialmente para a fixação dos conteúdos e para a auto confiança dos alunos no desempenho.
Desde o mês de março, a recomposição de aprendizagem passou a integrar a dinâmica das aulas, transformando a experiência de aprendizado de cerca de 250 alunos que participam das aulas especiais. No total, a iniciativa abrange todas as turmas do 9° ano do Ensino Fundamental e todas as terceiras séries do Ensino Médio da escola.
Nestas classes, segundo a diretora, Marcia Murbach, o avanço nos níveis de aprendizagem registraram avanço de pelo menos 40%.
“O nível de aprendizagem evoluiu de forma clara, tanto nas notas quanto nos simulados e nas avaliações diagnósticas. No início, identificamos uma lacuna maior na aprendizagem, mas, conforme o processo avançou, essa realidade mudou. Os estudantes foram se apropriando das atividades e do novo formato, e isso refletiu diretamente no desempenho”, afirma.
Como consequência do melhor desempenho dos estudantes, a aprovação da iniciativa pelas famílias também foi grande.
“A integração das disciplinas foi amplamente aprovada pelas famílias e funcionou muito bem. A presença de dois professores foi um diferencial importante, pois permitiu identificar lacunas com um olhar mais atento e complementar. Essa dupla de docentes passou a perceber com mais precisão peculiaridades na linguagem de interpretação, por exemplo, o que enriqueceu significativamente o trabalho pedagógico”, explica.
ALÉM DA SALA
A ação dentro da matriz curricular é complementada por outra frente: o Programa Mais Aprendizagem (PMA), que ocorre no contra turno e está em aplicação desde 2019. Nesta modalidade, o foco em Língua Portuguesa é o processo de alfabetização e letramento. Em Matemática, a Seed-PR implementou, desde 2023, o uso de Recursos Educacionais Digitais (REDs), como as plataformas Matific e Khan Academy, que auxiliam no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático de forma interativa.
Fonte: AEN