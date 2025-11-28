Paraná - Implementado em março de 2025 como solução para as lacunas de aprendizagem dos alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual de ensino do Paraná, o Programa de Recomposição de Aprendizagem da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) tem feito diferença no desempenho de diversos estudantes em diferentes níveis de conhecimento.

Ele funciona com duas aulas semanais a mais de Português e Matemática, ministradas por dois professores especializados na mesma sala, permitindo acompanhamento mais próximo, identificação de dificuldades específicas e atenção quase individualizada. A iniciativa está presente em todas as escolas. As atividades são planejadas com antecedência e os professores e os resultados são monitorados por avaliações periodicamente.

Segundo o painel de avaliação do Paraná, realizado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), já houve houve melhora nos indicadores. No 1º trimestre (825.113 alunos avaliados), 10,2% estavam no nível Abaixo do Básico. Já no 2º trimestre (830.885 alunos), esse índice caiu para 8,8%. A soma dos estudantes nos níveis Adequado e Avançado subiu de 66,8% na primeira prova para 68,2% na segunda.

Roni Miranda, secretário de Estado da Educação, destaca que a ação é um investimento estratégico para garantir o avanço contínuo da qualidade do ensino no Paraná.

“A docência compartilhada é um investimento direto na qualidade da aula. Ao colocar dois professores na mesma sala, dobramos o apoio pedagógico, permitindo um atendimento quase individualizado e acelerando a superação desses desafios. É o Estado garantindo, na prática, o direito de aprender”, afirma o secretário.

NA PRÁTICA

No Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto, em Curitiba, a iniciativa tem contribuído substancialmente para a fixação dos conteúdos e para a auto confiança dos alunos no desempenho.

Desde o mês de março, a recomposição de aprendizagem passou a integrar a dinâmica das aulas, transformando a experiência de aprendizado de cerca de 250 alunos que participam das aulas especiais. No total, a iniciativa abrange todas as turmas do 9° ano do Ensino Fundamental e todas as terceiras séries do Ensino Médio da escola.