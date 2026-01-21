Atenção estudantes! Paraná tem 10.846 vagas em universidades públicas pelo Sisu 2026

Paraná - O Paraná soma, neste ano, 10.846 vagas em cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma do Ministério da Educação (MEC) para o ingresso de estudantes em instituições de ensino superior públicas federais e estaduais. Essas vagas estão disponíveis em câmpus da capital, Curitiba, e de outras 44 cidades do Interior do Estado. Desse total, 3.280 vagas são ofertadas para 355 cursos de seis universidades mantidas pelo Governo do Estado, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos.

As inscrições são gratuitas e vão até esta sexta-feira (23), e devem ser feitas pela Internet. Depois desse período, os candidatos selecionados na chamada regular serão divulgados em 29 de janeiro, com matrícula prevista para o dia 2 de fevereiro. Quem não for classificado nessa etapa poderá manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, com convocações a partir de 11 de fevereiro.

Nesta edição do Sisu, os candidatos são classificados com base no desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 e 2025, com possibilidade de escolher até duas opções de curso e de concorrer às vagas por meio de cotas sociais, raciais e para pessoas com deficiência. O sistema seleciona automaticamente a melhor nota média ponderada e, em caso de empate, a maior nota em uma das disciplinas com mais peso para o curso escolhido. O estudante não pode ter zerado a redação.

VAGAS NA REDE ESTADUAL

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) oferece 852 vagas para 74 cursos nos câmpus de Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Nesse quantitativo estão 50 vagas para Ciências Contábeis em Paranavaí; 35 para Turismo e Negócios em Apucarana; 32 para Ciências Econômicas em Campo Mourão; 30 para Cinema e Audiovisual em Curitiba; e 16 para Engenharia de Produção em Paranaguá.

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) tem 615 vagas para 51 cursos em Guarapuava, Irati, Chopinzinho, Coronel Vivida e Prudentópolis, com destaque para Turismo em Irati, com 29 vagas; Matemática Aplicada e Computacional em Guarapuava, com 26 oportunidades; Pedagogia em Chopinzinho e em Coronel Vivida, com 23 vagas cada.

Já a Universidade Estadual de Londrina (UEL) participa com 563 vagas em 51 cursos, incluindo 40 vagas para Ciências Econômicas; 20 para Psicologia; e 20 para Secretariado Executivo.