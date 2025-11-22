Alep reconhece trabalho técnico do Setor de Engenharia

Cascavel e Paraná - Cascavel – Servidores do Setor de Engenharia da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) foram reconhecidos, nesta sexta-feira (21), pelo trabalho técnico desenvolvido em projetos que têm beneficiado colégios estaduais, órgãos públicos e estruturas comunitárias em diversos municípios do Oeste.
As menções honrosas foram entregues pelo primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Gugu Bueno (PSD), e pelo deputado Marcio Pacheco (PP), durante cerimônia no Auditório do COU, em Cascavel.
A atuação da universidade tem contribuído diretamente para viabilizar obras estruturantes conduzidas pelo Governo do Estado, sob liderança do governador Ratinho Júnior, em um momento marcado pelo maior volume de investimentos da história recente do Paraná.
“O Paraná vive um momento especial em investimentos públicos, e uma das maiores dificuldades dos municípios é a falta de projetos. A Unioeste estendeu a mão mais uma vez e possibilitou que muitas obras saíssem do papel. Essa homenagem expressa o reconhecimento da Assembleia e também do governador Ratinho Júnior pelo papel essencial da Unioeste”, afirmou Gugu Bueno.
Para o deputado Marcio Pacheco, o reconhecimento reforça a importância da etapa técnica: “Para acontecer o investimento, primeiro precisa do projeto. A Unioeste tem sido parceira do Estado, elaborando projetos que viabilizam obras importantes, como a ampliação prevista para o Colégio Premen de Toledo, que só está avançando graças à atuação da universidade”.
Compromisso
O reitor Alexandre Webber destacou o compromisso institucional da Unioeste com a comunidade regional. “Desde que assumimos a reitoria, reforçamos que a Unioeste existe para atender a sociedade que a criou. Nossa equipe tem feito um esforço extra: além das muitas obras dentro da Universidade, também estamos ajudando nas demandas externas. São vários projetos já atendidos — e só a equipe do Obras entregou mais de um milhão e meio em projetos para a comunidade. Esse reconhecimento valoriza um trabalho que vai muito além dos muros da universidade”, afirma o reitor.
Um dos homenageados foi o diretor de Planejamento Físico, Paulo Henrique Gris, reforçou que a equipe tem atendido instituições que não dispõem de corpo técnico próprio.
“Somos uma equipe formada por engenheiros, arquitetos, residentes e estagiários, responsável por todos os projetos e obras da Universidade. E também temos priorizado apoiar entidades que não têm equipe técnica ou enfrentam dificuldades para elaborar seus projetos. Muitas obras só saíram do papel porque a Unioeste se sensibilizou e ajudou. Por isso, receber essa homenagem é um sentimento de felicidade e gratidão por todo trabalho que já entregamos à população”.
Homenageados
Foram homenageados: Stephanie Christine Fernandes, Tahiana Andressa Stefani, Ana Paula Vieira, Hitomi Mukai, Diego de Oliveira Cardoso, Denise da Costa Canfield, Matheus Schmit, Alex Penazzo Chiamenini, Paulo Henrique Gris, Carlos Alexandre Pedrollo e Raphael Augusto Mohr.
A cerimônia também contou com a presença do chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Rosimar Baú, do delegado da Receita Federal, Antônio Carlos Almeida, do vereador Edson Souza, e do vice-reitor da Unioeste, Gilmar Gomes de Mello.