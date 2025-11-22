Alep reconhece trabalho técnico do Setor de Engenharia

Cascavel e Paraná - Cascavel – Servidores do Setor de Engenharia da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) foram reconhecidos, nesta sexta-feira (21), pelo trabalho técnico desenvolvido em projetos que têm beneficiado colégios estaduais, órgãos públicos e estruturas comunitárias em diversos municípios do Oeste.

As menções honrosas foram entregues pelo primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Gugu Bueno (PSD), e pelo deputado Marcio Pacheco (PP), durante cerimônia no Auditório do COU, em Cascavel.

A atuação da universidade tem contribuído diretamente para viabilizar obras estruturantes conduzidas pelo Governo do Estado, sob liderança do governador Ratinho Júnior, em um momento marcado pelo maior volume de investimentos da história recente do Paraná.

“O Paraná vive um momento especial em investimentos públicos, e uma das maiores dificuldades dos municípios é a falta de projetos. A Unioeste estendeu a mão mais uma vez e possibilitou que muitas obras saíssem do papel. Essa homenagem expressa o reconhecimento da Assembleia e também do governador Ratinho Júnior pelo papel essencial da Unioeste”, afirmou Gugu Bueno.

Para o deputado Marcio Pacheco, o reconhecimento reforça a importância da etapa técnica: “Para acontecer o investimento, primeiro precisa do projeto. A Unioeste tem sido parceira do Estado, elaborando projetos que viabilizam obras importantes, como a ampliação prevista para o Colégio Premen de Toledo, que só está avançando graças à atuação da universidade”.

Compromisso