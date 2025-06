Ainda dá tempo! Veja como se preparar para o vestibular em poucos meses

Simulados em tempo real também ensinam a lidar com o nervosismo e a administrar o tempo. “Entender a parte prática das provas pode ser decisivo no dia do vestibular”, complementa Mateos.

Em um período curto de estudos, revisar é essencial. Fixar o conteúdo estudado e compreender a fundo as disciplinas são estratégias que podem ser mais valiosas que o acúmulo de temas e matérias sem as devidas explicações.

Neste ano, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) antecipou em duas semanas a realização da primeira fase do vestibular , com data para 5 de outubro. O prazo apertado pode gerar ainda mais ansiedade nos alunos, mas saiba que, mesmo com a intensidade da rotina, é possível otimizar os estudos para conquistar a tão sonhada vaga. Confira dicas de especialistas para otimizar a rotina e aproveitar os estudos ao máximo.

Prazo para inscrição no Encceja Exterior 2025 termina no dia 27

Dormir boas horas, se alimentar bem e aproveitar os momentos de lazer são partes fundamentais de qualquer rotina de estudos. Pequenas práticas de autocuidado ajudam a manter a mente fresca e o corpo disposto.

Prepare-se com os melhores e garanta a aprovação

É possível começar a estudar e se preparar desde já para os vestibulares, mas não com qualquer tipo de preparação. Faltando entre três e cinco meses até os dias dos principais vestibulares do estado, a organização dos estudos e a escolha do método certo de preparação fazem toda a diferença.

Positivo Express: A Novidade do Curso Positivo

É nesse contexto que o mais tradicional e reconhecido curso preparatório do Paraná está apresentando uma novidade: o Positivo Express, o semiextensivo turbinado do Curso Positivo. O preparatório está disponível nas modalidades presencial e online. Os alunos do Curso Positivo sempre se destacam nas listas de aprovações. No último vestibular da UFPR, o primeiro lugar geral foi do André Luiz Barbiani Júnior, aluno do semiextensivo online.

Desenvolvido especialmente para quem precisa de uma preparação completa e rápida para o vestibular, o Positivo Express atende tanto os estudantes que já concluíram o Ensino Médio quanto aqueles que estão no 3º ano e buscam reforçar os estudos com foco total nos vestibulares.

O curso traz material didático exclusivo, aulas ao vivo e gravadas (para assistir quando, onde e quantas vezes quiser), mais de 10 mil questões resolvidas em vídeo, revisões, simulados, redações corrigidas de forma ilimitada e uma metodologia voltada para o que realmente cai nos vestibulares mais concorridos do país.

O professor Alceu João Gnoatto é o Diretor Executivo do Curso Positivo. Crédito foto: Nizo Gomide

O professor Alceu João Gnoatto, diretor executivo do Curso Positivo e um dos mais experientes profissionais de cursos preparatórios do estado, destaca a inovação da plataforma. “O Curso Positivo agora está onde o aluno estiver. Há três anos, inovamos ao levar nossa tradição para o ambiente online, mantendo o compromisso com a mesma excelência do presencial”, destaca.

Cursos de grande concorrência, como Medicina na UFPR, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE), tiveram o topo conquistado por alunos do Positivo. Mesmo no online, cada aluno recebe o material didático em casa, sem custos extras.

“Além da qualidade Positivo reconhecida em todo o país, o modelo online permite que o aluno monte sua rotina de estudo com mais flexibilidade, sem renunciar à disciplina e ao direcionamento pedagógico que fazem a diferença na hora da prova”, explica Gnoatto sobre a novidade.

O Que o Positivo Express Online Oferece

O que o Positivo Express Online pode te oferecer

O curso oferece aulas ao vivo transmitidas diretamente das sedes de Curitiba, Ponta Grossa e Joinville (SC), com conteúdo focado nos principais vestibulares da região: UFPR, UEPG, Unioeste, Unicentro, UFSC, ACAFE e UDESC, além do ENEM. O curso tem disciplinas e conteúdos fundamentais ao longo dos meses. Na reta final, entra em cena uma super-revisão, completamente direcionada para a universidade de interesse do aluno.

O diferencial fica por conta da possibilidade de mudar de canal para assistir às aulas ao longo do semestre, com a equipe de professores da região do vestibular de interesse. Quem prestar para a prova da UFPR em outubro, pode começar assistindo às aulas transmitidas de Curitiba e, depois, acompanhar as aulas de Joinville para se preparar para as provas de dezembro da UFSC. Assim, você aproveita melhor o tempo e estuda com foco total na prova que está por vir.

Com conteúdo de qualidade, planejamento e apoio certo, ainda é possível garantir uma vaga na universidade. E o tempo para começar é agora. Clique aqui e conheça o Positivo Express Online.