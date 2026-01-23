Cascavel e Paraná - Com foco na segurança da volta às aulas, a Transitar realizará a 1ª Vistoria Semestral do Transporte Escolar Urbano de Cascavel em 2026. As vistorias ocorrerão na terça (27) e quarta-feira (28), das 08h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30, no estacionamento do Centro de Convenções e Eventos de Cascavel Pedro Luiz Boaretto, localizado na Rua Fortunato Beber, nº 987, bairro Pacaembu.
Veículos com pendências devem ser reapresentados no dia 30 de janeiro, das 14h às 14h30, na sede administrativa da Transitar, na Rua Erechim, nº 1436, Centro.
A fiscalização envolverá aproximadamente 100 vans escolares, divididas em quatro grupos. Durante a vistoria, serão verificadas a documentação obrigatória, como Licenciamento do Veículo, Seguro de Passageiros, CNH do condutor (categoria “D” ou superior com EAR), Exame Toxicológico, Curso de Transporte Escolar, Alvará de Licença, entre outros requisitos.
Também serão avaliadas as condições gerais dos veículos, como pneus, sistema de iluminação, piscas, tacógrafo, cintos de segurança, extintor de incêndio, e outros itens obrigatórios de segurança.
Autorização e Fiscalização
Veículos aprovados receberão o adesivo de “Vistoriado 1”, que será fixado na parte superior direita do para-brisa, indicando a autorização para operar durante o primeiro semestre de 2026. A lista completa dos veículos aprovados estará disponível no site da Transitar.
A fiscalização semestral, exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), visa garantir que todos os critérios de segurança, conforto, conservação e regularidade documental sejam rigorosamente cumpridos, assegurando um transporte escolar mais seguro.
