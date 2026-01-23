Cascavel e Paraná - Com foco na segurança da volta às aulas, a Transitar realizará a 1ª Vistoria Semestral do Transporte Escolar Urbano de Cascavel em 2026. As vistorias ocorrerão na terça (27) e quarta-feira (28), das 08h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30, no estacionamento do Centro de Convenções e Eventos de Cascavel Pedro Luiz Boaretto, localizado na Rua Fortunato Beber, nº 987, bairro Pacaembu.

Veículos com pendências devem ser reapresentados no dia 30 de janeiro, das 14h às 14h30, na sede administrativa da Transitar, na Rua Erechim, nº 1436, Centro.

A fiscalização envolverá aproximadamente 100 vans escolares, divididas em quatro grupos. Durante a vistoria, serão verificadas a documentação obrigatória, como Licenciamento do Veículo, Seguro de Passageiros, CNH do condutor (categoria “D” ou superior com EAR), Exame Toxicológico, Curso de Transporte Escolar, Alvará de Licença, entre outros requisitos.

Também serão avaliadas as condições gerais dos veículos, como pneus, sistema de iluminação, piscas, tacógrafo, cintos de segurança, extintor de incêndio, e outros itens obrigatórios de segurança.