Cascavel e Paraná - O prazo para aderir ao Refic 2025 está chegando ao fim. O Programa de Recuperação Fiscal segue aberto em Cascavel até segunda-feira (15), oferecendo aos contribuintes a chance de regularizar pendências antes do fim do ano.

Quem possui dívidas com a Prefeitura pode renegociar valores com descontos: 90% sobre juros e multas para pagamento à vista, ou parcelamento em até 12 vezes com redução de 50%.

O atendimento ocorre presencialmente na Secretaria de Finanças (Sefin), no térreo da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Também é possível negociar online pelo portal do Refic no site da Prefeitura ou pelo WhatsApp (45) 3321-2218, apenas via mensagem.

Desde 1º de outubro, já foram firmados 5.517 acordos, sendo 3.137 à vista. O valor previsto de arrecadação superou a meta de R$ 15 milhões e já alcança R$ 15.898.329,46, dos quais R$ 6.761.744,57 já entraram nos cofres públicos.