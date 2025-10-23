Brasília - “Essa proposta da Conabio, de colocar tilápia, camarão, além de frutas como manga, jaca, goiaba como ‘espécies invasoras’ pode gerar impacto direto na economia do País, produtos amplamente difundidos na sociedade. Vamos ter que vencer essa ‘piada de mau-gosto’”. A declaração é do deputado federal Pedro Lupion, presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) depois que a Comissão Nacional de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima propôs a publicação de listas nacionais de espécies exóticas invasoras.

São listadas mais de duzentas, tanto da fauna como da flora nacional, que não são do País ou estão fora da sua área de ocorrência natural. No entanto, ao realizar a consulta, a Conabio não consultou outros órgãos, como o Ministério da Agricultura e Pecuária.

A pasta, apesar de reconhecer a importância do controle de espécies invasoras como instrumento de proteção da biodiversidade, demonstrou preocupação semelhante à do presidente da FPA, tanto na metodologia empregada na análise, quanto nos impactos socioeconômicos e regulatórios potenciais.

“É uma ameaça não só à agropecuária, mas também à silvicultura – já que eucalipto e pinus também foram citados – à pesca e à aquicultura no País, inclusive na região Nordeste, que tem o cultivo de uma das espécies de camarão muito forte no Ceará”, afirmou.

Impacto

A Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR) disse que a classificação como “invasora” coloca as espécies de peixes e camarões no mesmo patamar de alerta e controle do javali, animal alvo de uma estratégia de erradicação do País.