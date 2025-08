Tarifaço começa sem ação concreta de Lula

ECONOMIA

Déficit das contas públicas chega a R$ 47,1 bilhões em junho

Brasil e Estados Unidos - As contas públicas fecharam o mês de junho com saldo negativo, com déficit em todas as esferas de governo. O setor público consolidado – formado por União, estados, municípios e empresas estatais – registrou déficit primário de R$ 47,091 bilhões no mês passado. Houve aumento no déficit do mês em […]