Paraná - Apesar dos casos de gripe aviária no Brasil, registrados em maio desse ano e o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, no mês de julho, a cadeia de produção da suinocultura enfrentou tudo com resiliência, mantendo um desempenho satisfatório até agora, com tendência de crescimento no próximo ano. Essa é a avaliação da Comissão Técnica de Suinocultura do Sistema FAEP, com base em recente encontro realizado em Cascavel.

A suinocultura do Paraná encerrou outubro em alta, com o melhor resultado do ano. O preço médio pago ao produtor pelo suíno vivo chegou a R$ 7,16 por quilo em setembro, o maior valor registrado no período. O desempenho representa um alívio após anos de dificuldades, com margem positiva de R$ 1,39/kg sobre os custos de produção estimados pela Embrapa Suínos e Aves — a mais alta de 2025.

“Vivemos uma instabilidade no País, mas o setor de suinocultura continua aquecido. Nosso papel é seguir firmes em nosso dever de casa, levar os custos de produção à risca, para que nossa atividade tenha subsídio e poder superar os desafios junto às cooperativas e agroindústrias”, resumiu Deborah de Geus, presidente da CT de Suinocultura do Sistema FAEP. “A suinocultura é uma potência do nosso Estado, mas temos que tentar crescer de forma que seja sustentável para todos os elos, e nós temos subsidiado e incentivado esse trabalho para que tenhamos incrementos na renda dos suinocultores”, completou o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

Na opinião do presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, o segmento do agro conta com tentáculos que movem as pautas até a CNA [Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil]. “Muitas vezes elas servem de inspiração para outros lugares do País. Agora mesmo, estamos trabalhando para nos tornarmos o maior Estado produtor de suínos do Brasil, e isso com o suporte do Sistema FAEP”, enfatizou.