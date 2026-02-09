Cascavel e Paraná - Reconhecendo a importância da integração entre agropecuária e indústria para a economia do estado, o Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) participa do Show Rural Coopavel 2026 com um conjunto de soluções voltadas às demandas do agronegócio, reunindo tecnologia, inovação, saúde e formação profissional. A presença no evento ocorre por meio das quatros instituições que compõem a entidade – Fiep, Sesi, Senai e IEL.
O evento acontece de 9 a 13 de fevereiro, em Cascavel, e é considerado um dos maiores do setor na América Latina. Para o presidente do Sistema Fiep, Edson Vasconcelos, o Show Rural é um espaço estratégico para o diálogo entre o campo e o setor industrial. “Indústria e agronegócio caminham juntos no Paraná. Estar no Show Rural mostra como tecnologia, inovação, saúde e qualificação profissional contribuem diretamente para a eficiência e a geração de valor no campo”, afirma.
A Fiep contará com um espaço próprio no evento, destinado à recepção de autoridades, lideranças e parceiros. O local será utilizado para encontros institucionais e fortalecimento do relacionamento com o setor produtivo. No mesmo espaço, também disponibilizará materiais voltados à prospecção da Expo+Indústria, com o objetivo de apresentar a feira e ampliar oportunidades de negócios.
Soluções e Atuação no Show Rural Coopavel 2026
Soluções aplicáveis no agro
O IEL estará presente no Show Rural com a Van da Empregabilidade, oferecendo soluções voltadas à atração, formação e desenvolvimento de talentos. Entre as iniciativas estão o recrutamento e a seleção de aprendizes, o recrutamento, seleção e desenvolvimento de estagiários, além do apoio à contratação e à gestão de pesquisadores para projetos de inovação.
O Sesi participa com ações voltadas à saúde e à segurança no trabalho. No pátio das carretas, a instituição promove atividades de capacitação em NR 12 por meio da Unidade Móvel de Treinamento em Normas Regulamentadoras. No estande interno, o público pode realizar exames de Raio-X. E, no espaço do Sescoop, oferta exames preventivos na Unidade Móvel de Prevenção Contra o Câncer.
Iniciativas do Senai e Tecnologia para Agroindústria
Já o Senai apresenta uma de suas unidades móveis destinadas à qualificação profissional, além de um portfólio de soluções em tecnologia e inovação voltadas à agroindústria. As iniciativas incluem aplicações de inteligência artificial, digitalização de processos, gestão da inovação, eficiência energética, simulação computacional, economia circular e logística reversa, entre outras inciativas com atuação dos Institutos Senai de Tecnologia e Inovação.