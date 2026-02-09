Cascavel e Paraná - Reconhecendo a importância da integração entre agropecuária e indústria para a economia do estado, o Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) participa do Show Rural Coopavel 2026 com um conjunto de soluções voltadas às demandas do agronegócio, reunindo tecnologia, inovação, saúde e formação profissional. A presença no evento ocorre por meio das quatros instituições que compõem a entidade – Fiep, Sesi, Senai e IEL.

O evento acontece de 9 a 13 de fevereiro, em Cascavel, e é considerado um dos maiores do setor na América Latina. Para o presidente do Sistema Fiep, Edson Vasconcelos, o Show Rural é um espaço estratégico para o diálogo entre o campo e o setor industrial. “Indústria e agronegócio caminham juntos no Paraná. Estar no Show Rural mostra como tecnologia, inovação, saúde e qualificação profissional contribuem diretamente para a eficiência e a geração de valor no campo”, afirma.

A Fiep contará com um espaço próprio no evento, destinado à recepção de autoridades, lideranças e parceiros. O local será utilizado para encontros institucionais e fortalecimento do relacionamento com o setor produtivo. No mesmo espaço, também disponibilizará materiais voltados à prospecção da Expo+Indústria, com o objetivo de apresentar a feira e ampliar oportunidades de negócios.

Soluções e Atuação no Show Rural Coopavel 2026

Soluções aplicáveis no agro