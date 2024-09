SHEIN expande marketplace e mira micro e pequenos empresários em Cascavel

A varejista global de moda, beleza e lifestyle, SHEIN, anunciou a expansão de seu marketplace no Brasil, com a cidade de Cascavel sendo um dos focos principais da empresa no Paraná. A expectativa é de que até o final de novembro de 2024, 1.500 vendedores locais sejam integrados à plataforma, principalmente micro, pequenos e médios empreendedores, aproveitando a infraestrutura e o potencial do mercado cascavelense.

O diretor-geral da SHEIN no Brasil, Felipe Feistler, destaca o potencial do mercado local para impulsionar o crescimento da plataforma. “Enxergamos em Cascavel um grande potencial para captação de vendedores e escalabilidade do marketplace. A região oferece uma infraestrutura robusta, facilitando a logística e garantindo a eficiência nas entregas, tanto para os vendedores quanto para os consumidores”, afirmou Feistler.

Impacto no comércio local

A expansão da SHEIN para Cascavel representa uma oportunidade significativa para o comércio local, especialmente para micro e pequenos empresários que buscam aumentar sua visibilidade e alcance. De acordo com Feistler, a presença da SHEIN pode transformar a maneira como os negócios locais operam. “Capacitamos os empreendedores de Cascavel para venderem seus produtos online, oferecendo acesso à nossa plataforma, que conta com 45 milhões de consumidores em todo o Brasil. Isso proporciona uma ampliação imediata do mercado e das oportunidades de venda para os comerciantes locais”, explicou.

A SHEIN não cobra taxa de comissão nos primeiros 30 dias após o registro na plataforma, e, posteriormente, a taxa aplicada é de 16%. Os vendedores também têm a oportunidade de participar de campanhas exclusivas e utilizar espaço premium dentro da plataforma, o que pode aumentar a visibilidade de suas marcas e produtos.

Fortalecimento do polo têxtil

Além de ampliar o acesso ao mercado nacional, a chegada da SHEIN também tem o potencial de fortalecer o já existente polo têxtil de Cascavel. Segundo Feistler, a presença da varejista pode gerar um impacto positivo no setor de moda local. “A SHEIN é uma das marcas de moda mais conhecidas, e ao se tornarem parte do nosso marketplace, os vendedores de Cascavel conseguem ampliar significativamente o público para seus produtos. Isso pode resultar em mais vendas e na criação de empregos, devido ao aumento da demanda”, disse ele.

Benefícios logísticos e geração de empregos

Outro ponto importante é a estrutura logística da região, que foi um fator determinante para a escolha de Cascavel como foco de expansão da SHEIN. “A logística é crucial para o crescimento eficiente do nosso marketplace. Cascavel oferece uma infraestrutura de transporte de qualidade, e com isso, os vendedores locais podem contar com um sistema de coleta eficiente e opções de entrega que atendem às necessidades dos consumidores de forma ágil”, reforçou Feistler.

Com essa expansão, a SHEIN espera também contribuir para a geração de novos postos de trabalho na cidade, tanto diretos quanto indiretos. “Ao apoiar micro, pequenos e médios empreendedores, investimos na economia local, promovendo o crescimento dos negócios e gerando renda para muitas famílias”, concluiu o diretor.

A expectativa é que a expansão da SHEIN em Cascavel ajude a fortalecer a indústria de moda e beleza local no longo prazo, ampliando as oportunidades para os empresários da região e, ao mesmo tempo, conectando-os a um mercado nacional crescente.

Os vendedores interessados em fazer parte do marketplace da SHEIN podem efetuar um cadastro por meio do link: SheinCorp

Fonte: SOT