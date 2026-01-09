Sem prejuízo: saiba como evitar golpes na hora de pagar o IPVA 2026

Paraná - A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná alerta para o risco de golpes envolvendo o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Com a chegada do calendário de 2026, a atenção precisa ser redobrada para que ninguém caia em armadilhas e tenha prejuízo. A pasta e a Receita Estadual reforçam orientações simples e práticas para ajudar os proprietários de veículos a pagarem o imposto com segurança e tranquilidade.

Uma das principais recomendações é conferir sempre o endereço eletrônico antes de qualquer pagamento. Todos os sites oficiais do Governo do Paraná terminam com “pr.gov.br”. Endereços que utilizam termos genéricos ou chamativos, como “pagueipva”, “detranveiculos” ou “fazendaestado”, devem ser ignorados, pois são usados por fraudadores para enganar o contribuinte.

Para reforçar a segurança, a Receita Estadual adotou um novo procedimento de acesso aos sistemas neste ano.

“Em 2026, o contribuinte tem opção de acessar o pagamento nos canais oficiais por meio de login e senha. Essa autenticação será feita com os dados do Nota Paraná ou do Gov.br, o que reduz significativamente o risco de acesso a páginas falsas e aumenta a proteção contra fraudes”, explica o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.

A orientação é que as guias de pagamento do IPVA 2026 sejam geradas exclusivamente pelos canais oficiais, como o Portal do IPVA, o Portal de Pagamentos de Tributos ou pelo aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS. Desde o ano passado, também é possível quitar o imposto via pix, com compensação imediata. O pagamento pode ser feito pela leitura do QR Code ou do código de barras da guia, sempre emitida nos canais oficiais do Estado.

No momento do pagamento, é fundamental também conferir o destinatário da transação. O nome que deve aparecer é sempre “Governo do Paraná – Secretaria de Estado da Fazenda”. Pagamentos destinados a empresas com nomes semelhantes ou genéricos, como “Pagamento Estadual de Trânsito Ltda” ou “Recolhimetos Digitais Ltda”, não devem ser realizados.

O presidente do Detran-PR, Santin Roveda, destaca que esses golpes não podem prejudicar a boa notícia da redução da alíquota aos paranaenses.