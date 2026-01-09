Sem prejuízo: saiba como evitar golpes na hora de pagar o IPVA 2026

Paraná - A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná alerta para o risco de golpes envolvendo o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Com a chegada do calendário de 2026, a atenção precisa ser redobrada para que ninguém caia em armadilhas e tenha prejuízo. A pasta e a Receita Estadual reforçam orientações simples e práticas para ajudar os proprietários de veículos a pagarem o imposto com segurança e tranquilidade.
Uma das principais recomendações é conferir sempre o endereço eletrônico antes de qualquer pagamento. Todos os sites oficiais do Governo do Paraná terminam com “pr.gov.br”. Endereços que utilizam termos genéricos ou chamativos, como “pagueipva”, “detranveiculos” ou “fazendaestado”, devem ser ignorados, pois são usados por fraudadores para enganar o contribuinte.
Para reforçar a segurança, a Receita Estadual adotou um novo procedimento de acesso aos sistemas neste ano.
“Em 2026, o contribuinte tem opção de acessar o pagamento nos canais oficiais por meio de login e senha. Essa autenticação será feita com os dados do Nota Paraná ou do Gov.br, o que reduz significativamente o risco de acesso a páginas falsas e aumenta a proteção contra fraudes”, explica o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.
A orientação é que as guias de pagamento do IPVA 2026 sejam geradas exclusivamente pelos canais oficiais, como o Portal do IPVA, o Portal de Pagamentos de Tributos ou pelo aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS. Desde o ano passado, também é possível quitar o imposto via pix, com compensação imediata. O pagamento pode ser feito pela leitura do QR Code ou do código de barras da guia, sempre emitida nos canais oficiais do Estado.
No momento do pagamento, é fundamental também conferir o destinatário da transação. O nome que deve aparecer é sempre “Governo do Paraná – Secretaria de Estado da Fazenda”. Pagamentos destinados a empresas com nomes semelhantes ou genéricos, como “Pagamento Estadual de Trânsito Ltda” ou “Recolhimetos Digitais Ltda”, não devem ser realizados.
O presidente do Detran-PR, Santin Roveda, destaca que esses golpes não podem prejudicar a boa notícia da redução da alíquota aos paranaenses.
“Para não sair no prejuízo, use sempre os aplicativos oficiais do Governo do Estado, assim o cidadão fica tranquilo para economizar, investir em material escolar para os filhos, ou ainda usa pra viajar e aproveitar o Verão Maior Paraná ou, ainda, guarda uma reserva financeira”.
ATENÇÃO A FALSOS DESCONTOS
Um dos golpes mais recorrentes envolve a oferta de descontos atrativos para o pagamento do IPVA. A Receita Estadual alerta que não existem abatimentos, além do desconto legal para pagamento à vista. Em 2026, quem optar pela quitação integral do imposto dentro do prazo, conforme o final da placa do veículo, tem direito a 6% de desconto. Qualquer anúncio fora dessa regra é indício de fraude.
Outra dica importante é evitar buscar links de pagamento em mecanismos de pesquisa. Golpistas costumam impulsionar páginas falsas para que apareçam entre os primeiros resultados. O mais seguro é digitar diretamente o endereço dos sites oficiais no navegador.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Desde 2023, o Detran-PR, a Secretaria da Fazenda e a Polícia Civil do Paraná vêm intensificando ações de combate a golpes relacionados ao IPVA. Uma liminar obtida pelo Estado, por exemplo, determina que a principal ferramenta de busca da internet remova sites fraudulentos dos resultados e impeça a veiculação de links patrocinados que direcionem para páginas falsas.
A Receita Estadual reforça que o órgão não envia guias de pagamento nem chaves pix por e-mail, SMS ou WhatsApp. Qualquer mensagem desse tipo deve ser ignorada. “A recomendação é clara: atenção aos canais oficiais e verificação cuidadosa das informações são as melhores formas de evitar golpes e garantir um pagamento seguro do IPVA 2026”, complementa Leonardo Marcon, gerente do IPVA da Receita Estadual.
Fonte: AEN