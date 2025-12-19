Brasil - Cerca de 95,3 milhões de brasileiros recebem nesta sexta-feira (19) a segunda parcela do décimo terceiro salário, prazo final para o pagamento aos trabalhadores com carteira assinada. A primeira parcela foi depositada até 28 de novembro, conforme determina a legislação.

De acordo com o Dieese, o benefício deve injetar R$ 369,4 bilhões na economia em 2025. A média por trabalhador é de R$ 3.512, considerando as duas parcelas.

Essas datas valem apenas para trabalhadores da ativa. Aposentados e pensionistas do INSS tiveram o décimo terceiro antecipado, com a primeira parcela paga entre 24 de abril e 8 de maio e a segunda entre 26 de maio e 6 de junho.

Quem tem direito ao décimo terceiro?

Têm direito ao décimo terceiro aposentados, pensionistas e trabalhadores com carteira assinada que tenham atuado por pelo menos 15 dias no ano, conforme a Lei 4.090/1962. Cada mês com 15 dias ou mais de trabalho conta como mês inteiro. Trabalhadores em licença-maternidade ou afastados por doença ou acidente também recebem o benefício.