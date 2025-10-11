Brasil - Levantamento apresentado pela Climate Policy Initiative (CPI/PUC-Rio) e projeto Amazônia 2030, com apoio da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), evidencia uma triste realidade enfrentada nos últimos anos pela agropecuária. As intempéries climáticas, associadas aos desmatamentos e incêndios são responsáveis por resultar em um prejuízo de pelo menos R$ 250 bilhões para o setor. Entretanto, há quem diga que essa realidade possa ser ainda mais caótica.

Somente no ano passado, os incêndios atingiram 30,8 milhões de hectares, uma alta de 79% com base no comparativo anual. Se calculada, essa perda chega a R$ 14,7 bilhões. Deste total, R$ 8 milhões envolvendo pecuária e pastagem e R$ 2,7 bilhões nas áreas de cana-de-açúcar.

“A Amazônia foi o bioma mais afetado pelos incêndios, o que foi impulsionado pelas chuvas abaixo do nível histórico. No Cerrado, 9,7 milhões de hectares foram queimados, o que significa um aumento de 47% em relação à média dos seis anos anteriores”, consta em um dos trechos do relatório. Na agropecuária como um todo, com base em dados de 2022, o estudo ressalta que apenas 13% da área agrícola do País dispunha de irrigação. “Com isso, a agricultura brasileira se torna vulnerável a alterações nos regimes de chuva. De fato, perdas significativas têm sido observadas em razão da ocorrência de seca”.

O levantamento conta também com dados importantes disponibilizados pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Segundo apurado, entre os anos de 2013 e 2022, o Brasil contabilizou perdas de R$ 186 bilhões na produção agrícola e mais R$ 64 bilhões na pecuária por conta da estiagem. Para tornar esses números ainda mais estarrecedores, novos episódios de seca foram registrados nos anos de 2023 e 2024.

“RIOS VOADORES”

A Amazônia, maior floresta tropical do planeta, é mais do que um símbolo da biodiversidade mundial — é também uma engrenagem essencial do clima sul-americano. Por meio dos chamados “rios voadores”, a floresta tem a capacidade de manter úmida a atmosfera tanto dentro quanto fora de seus limites, redistribuindo a água que chega do oceano Atlântico e alimentando os regimes de chuva que irrigam amplas regiões do Brasil. No entanto, esse ciclo vital está sob ameaça crescente com o avanço do desmatamento.

De acordo com um estudo conduzido por pesquisadores do Centro de Política e Economia do Setor Público (CPI/PUC-Rio) e do projeto Amazônia 2030, a destruição da vegetação amazônica está enfraquecendo a capacidade da floresta de recarregar a atmosfera com umidade. “A perda de cobertura florestal faz com que o bioma perca a função de bombeamento natural de vapor d’água, reduzindo significativamente o volume de chuvas transportadas pelos ventos”, explica o relatório.

O fenômeno dos rios voadores é resultado de um processo complexo. A água proveniente do Atlântico chega ao continente pelas correntes de vento e, ao precipitar sobre a floresta, infiltra-se no solo, abastece rios e é parcialmente devolvida à atmosfera por meio da evapotranspiração — a soma da evaporação da água e da transpiração das plantas. Ao atravessar o dossel florestal, as massas de ar carregam essa umidade e a redistribuem em forma de chuva por grande parte do território brasileiro.